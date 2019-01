Cirkusy se zvířaty jsou pro něj nepřípustné a rozhodl se proti nim bojovat. Za zhruba čtyři měsíce Opavanovi Danielu Václavíkovi podepsalo petiční archy 366 lidí.

Petici iniciovala organizace Svoboda zvířat. Jejím šiřitelem přímo v Opavě se stal Daniel Václavík. Ve městě ji rozmístil do čtyř míst a čekal, jestli se někdo připojí. Nakonec nechybělo mnoho k tomu, aby se sešly rovné čtyři stovky podpisů.

„Z mého pohledu to není špatný výsledek. Potěšilo mě, že tolika lidem nejsou zvířata v cirkusech lhostejná. Podpisy jsou výlučně z Opavy. Zpětně je trošku škoda, že petice nebyla i ve vesnicích v jejím okolí,“ poznamenal Daniel Václavík, jenž petiční archy ve slezské metropoli rozmístil na přelomu loňského srpna a září.

Možností vyhláška

Sesbíral je během minulého týdne. Následně je předá zástupcům Svobody zvířat. Petice Cirkusy bez zvířat končí letos na jaře. Daniel Václavík by chtěl s výsledky seznámit i zástupce opavské radnice.

„Chtěl bych městu sdělit, že 366 lidí nechtějí cirkusy, v nichž by vystupovala zvířata, proto by bylo dobré do budoucna například formou vyhlášky zvážit zákaz vystupování takových cirkusů na území Opavy. Nic si od toho neslibuji, ale chtěl bych to na městě sdělit,“ vysvětloval opavský iniciátor petice. Pokud opravdu dorazí, magistrát tak tuto problematiku bude řešit úplně poprvé. „Vedení města se nikdy touto otázkou nezabývalo, takže doposud se zákaz cirkusů nikdy nezvažoval respektive tato otázka se nikdy neřešila a nebyl k ní dán ani podnět,“ uvedla tisková mluvčí opavské radnice Lada Dobrovolná.

Zákaz drezury zvířat v cirkusech byl zejména v posledních měsících loňského roku velice ožehavým tématem. Ministerstvo zemědělství v této souvislosti připravilo i novelu zákona, proti čemuž ostře vystoupili zástupci největších českých cirkusů na společné tiskové konferenci. „Z mého pohledu tygr, medvěd, slon a další zvířata patří do volné přírody. Tím, že jsou zavřeni v cirkusech, je popírána jejich přirozenost,“ uzavřel Daniel Václavík.