Podle velitele střediska Jiřího Hýla bývají na směně tři lidé: dva operátoři a velitel. „Dnes máme výjimečně o jednoho člověka ve službě víc. Směna je dvanáctihodinová, při střídání si navzájem předávají informace, aby například denní věděla, co se odehrálo během noci. Potom se rozdělí a každý ví, co má za úkol. Kdo dělá na telefonní lince, kdo sleduje kamery a ostatní úkoly, které z té práce vyplývají,“ vysvětluje Hýl.

Jeden z operátorů Petr Lüftner v tu chvíli zrovna kontroloval Mírové náměstí, jestli například na stanovišti taxislužby neparkuje někdo, kdo tam nemá co dělat. Na operačním středisku pracuje od roku 2013, u městské policie od roku 1992. „Na denní zachytíme většinou samé dopravní přestupky, hodně křižovatky a podobně. Na noční taky, třeba na sídlištích, kde lidé parkují všude, kde se dá,“ přibližuje jeden z nejčastějších aspektů své práce.

„Navíc je tu rušení nočního klidu, pranice, výtržnosti. Z pátku na sobotu řešíme hudební kluby, restaurace, bary. Co se týče klasického nepořádku, tak Mojžíř a Předlice,“ líčí s tím, že v poslední době měli nejdivočejší službu tento týden, kdy v noci řádil silný vichr.

Z operačního střediska ústecké městské policie. Tyto snímky brzy budou historie, jelikož se středisko bude stěhovat do ulice Na Nivách do větších a mnohem modernějších prostorZdroj: Deník/Janni Vorlíček

„V atriu magistrátu shodil oplechování a pokácel i vánoční výzdobu na Lidickém náměstí. Dokonce jsme slyšeli názory, že tam máme kamery, a přesto nám někdo skácel vánoční stromečky. Nikoho nenapadlo, že to ve skutečnosti mohl způsobit silný vítr. Zajišťovali jsme pak nápravu přes firmu, která to má na starost,“ upozorňuje operátor kamer Lüftner.

I na telefonní tísňové lince 156 si operátoři užijí svoje. Podobně jako na operačním středisku záchranné služby bojují se stresem volajících, jindy s arogancí, někdy s neznalostí a povrchností. Operátorka Jana Vyšatová, která tuhle práci dělá už 25. rokem, ale ví, že z volajících musí dostat všechny potřebné informace.

„Každý telefon je jiný. Když někdo oznamuje, že nějaká červená škodovka stojí na zákazu zastavení, tak to bývá v pohodě. Jindy ale musíme oznamovatele uklidnit a vytěžit z něj maximum informací. To jsou například případy, kdy oznamují rvačku a násilí. Musíme zjistit, kolik je tam lidí, zda jsou nějak ozbrojení, kde přesně se srocují, abych věděla, kolik tam mám poslat hlídek. Jindy nám hlásí nepořádek z odpadků, to předáváme úklidovým a havarijním firmám, máme také hodně telefonátů ohledně přejeté zvěře, hlavně divokých prasat,“ přibližuje.

Pomáhají záchranářům

Operátorům městské policie ale volají i kolegové ze záchranné služby, protože vědí, že někde mohou být strážníci mnohem dříve.

„Volají, zda máme hlídku například v Krásném Březně, kde máme služebnu. My podle GPS přesně víme, kde se ta hlídka zrovna pohybuje. Záchranáři se pak ptají, jestli bychom mohli zajet na místo s defibrilátorem. Zrovna nedávno jsme dorazili jako první na Skalku a naši kluci rozdýchali a zachránili paní v ohrožení života. To bylo úspěšné, mám vždycky radost, když se něco takového hlídce povede,“ usmívá se zkušená strážnice.

Z operačního střediska ústecké městské policie. Tyto snímky brzy budou historie, jelikož se středisko bude stěhovat do ulice Na Nivách do větších a mnohem modernějších prostorZdroj: Deník/Janni Vorlíček

Operační středisko funguje v budově vedle magistrátu od poloviny devadesátých let a dnes už je navzdory profesionalitě své obsluhy zastaralé. Proto městskou policii příští rok čeká velké stěhování.

„Náš městský policejní sbor dohlíží na pořádek v ústeckých ulicích od roku 1991. Operační středisko vzniklo o čtyři roky později a bylo původně koncipováno na 24 kamer. Začínali jsme se čtyřmi a dneska jich máme nějakých 264. Podmínky jsou nevyhovující, proto se musí středisko přemístit na naši základnu Na Nivách. Zde bude po dokončení rekonstrukce jedno z nejmodernějších operačních středisek v republice,“ upozorňuje zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.