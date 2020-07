Hradecká radnice, která se k mostu po letech jako vlastník přihlásila, ho hodlá darovat kraji. Vedení Hradce Králové by ještě před podpisem darovací smlouvy rádo dalo toto nebezpečné místo do pořádku, jenže Technické služby Hradec Králové, příspěvková organizace města, se k opravě nehlásí. A k opravě se zatím nehlásí ani hejtmanství.

To totiž počítá s tím, že si přemostění hradeckého okruhu převezme od radnice už s opraveným zábradlím.

„Opravu po této nehodě zařídíme my. Jsme tu pro lidi a nechci se ještě před převodem přetahovat o to, kdo to má opravit. A chci sjednat nápravu ještě nyní, jelikož je to potřeba,“ uvedla náměstkyně hradeckého primátora Věra Pourová. Tyto sliby kvitoval i její krajský protějšek Martin Červíček.

„Připadalo by mně neuvěřitelné a úsměvné, že po projevené dobré vůli bychom se těsně před skutečným předáním mostu do správy kraje měli s městem dohadovat o dílčích opravách. Jsem proto moc rád, že opravu poškozeného zábradlí město zajistí a předá kraji most v takovém stavu, aby byl provozuschopný a připravený pro další investice do rekonstrukce, která kraj čeká,“ uvedl první náměstek hejtmana a dodal, že kraj je posléze připraven investovat do opravy nadjezdu až 60 milionů korun.

Technické služby čekají na převod

Do tohoto, až téměř idylického souznění mezi hejtmanstvím a hradeckou radnicí, však nečekaně vložil klín ten, kdo by měl za město zábradlí opravit - hradecké technické služby.

Ty se totiž do opravy nehrnou a čekají na převod a s tím i na jasné vydefinování vlastníka. „V inkriminovaném místě jsme most provizorně zabezpečili. Ale v době, kdy se most převádí do správy kraje, nemůžeme vynakládat finanční prostředky na něco, o čem víme, že bude v majetku někoho jiného. V tuto chvíli nám tak nepřísluší, abychom opravovali toto zábradlí,“ řekl ředitel hradeckých Technických služeb Hradec Králové Tomáš Pospíšil.