Autor Robert Tait, dopisovatel Guardianu, se zúčastnil spolu s radním Prahy 1 akce zvané „pub crawl“, což se dá volně přeložit jako proplouvání mezi hospodami. „V noci, kdy tisíce Čechů pochodovaly městem při příležitosti výročí sovětské invaze 21. srpna 1968, která rozdrtila liberální Pražské jaro v komunistickém Československu, turisté z různých zemí jako Austrálie, Nový Zéland, Německo, Francie, Brazílie, Belgie a Arménie procházely ulicemi kvůli jinému cíli - bavit se a opíjet se,“ píše novinář v reportáži.

Prahu přirovnává k Barceloně, Amsterdamu či Benátkám, které jsou na tom z hlediska náporů zahraničních návštěvníků v Evropě patrně nejhůře a chystají (nebo už zavedly) různá opatření. The Observer zveřejnil statistiku magistrátní organizace Prague City Tourism, podle níž vzrostl počet turistů v Praze z 2,62 milionu v roce 2000 na necelých osm milionů v loňském roce. Letos se očekává ještě vyšší číslo. Lidi láká do českého hlavního města kromě historických památek také levné (nejen) pivo.

Žurnalista z britského tisku poznamenal, že je během středeční exkurze po barech uvítala všude levná vodka. „Bylo vidět, jak obyvatelé zavírají okna - navzdory vysokým letním teplotám - kvůli rostoucímu hluku. Ani jednou průvodce nepožádal účastníky, aby se uklidnili, i když místní zákony vyžadují ticho v obytných oblastech po 22. hodině,“ pokračuje reportáž. Podle autora neměli opilí turisté žádný strach z postihu, jedna žena dokonce zvracela blízko policejní stanice. S hlídkou se cizinci potkali, avšak skončilo to pouze domluvou.

Z centra se nesmí stát nebezpečná zóna

„Je důležité, abychom se nevzdali historického centra, což je naše největší a nejcennější dědictví. Nesmí se z něj stát nebezpečná zóna, která jen poskytuje prostor pro noční život a levný turismus,“ uvedl podle The Observer pražský noční starosta Jan Štern. Magistrátní koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) tuto funkci zřídila právě kvůli zmiňovaným problémům.

Omezení vjezdu do Dlouhé ulice a okolí zrušil kvůli stížnosti jednoho z rezidentů soud. Štern také (zatím bez konkrétního výsledku) jednal s majiteli podniků v centru o otevírací době a konci spolupráce s organizátory „pubcrawls“. Zákaz takzvaných pivních kol, který měl začít platit v sprnu, se odložil kvůli námitce pivovaru. Podnikatelé se navíc s velmi podobným byznysem přesunuli na Vltavu.

Článek cituje rovněž starostu centrální městské části Pavla Čižinského (Praha 1 sobě): „Centrum se stává zlatým dolem, kde se vydělává hodně peněz, ale není to místo k životu.“ Starosta Čižinský ve spolupráci s magistrátem se kromě vymýcení alkoholové turistiky zaměřil také na boj proti vizuálnímu smogu, kam se dají zařadit i obří převleky ledních medvědů, krtečka či pandy na Staroměstském i Václavském náměstí.

The Observer si pochopitelně všiml také incidentu s graffiti na pilíři Karlova mostu, který nasprejovali dva němečtí turisté pod vlivem alkoholu a městští strážníci je chytli přímo při činu. Zmíněno bylo i močení na Okřídleného lva, památník československých letců ve službách RAF za druhé světové války, který se nachází na Klárově. Na nedalekou Kampu zase organizují některé cestovní agentury výlety s možností realizovat své „umění“ na Lennonovu zeď.

Praha je lepší než Budapešť

O změně atmosféry na Kampě pro britský list hovořila Karolína Peake, někdejší politička Věcí veřejných a místopředsedkyně vlády Petra Nečase (tehdy ODS) totiž kousek od Lennonovy zdi bydlí. „Od té doby, co se zeď stala součástí turistického okruhu, stala se z ní noční můra a za posledních pět let se stala nesnesitelnou,“ tvrdí Peake. Podle ní se spousta opilých turistů chová, jako by dobyla hlavní město místo, aby si užili jeho návštěvu. „Nemají žádnou úctu k tomu, že zde žijí lidé - a nutí je znovu zvážit, zda chtějí nadále žít v místě, kde jejich rodiny byly po generace.“

Článek zatím sdílejí Pražané na sociálních sítích. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v reakci na jeden z příspěvků přiznal, že je to problém. „Pracujeme na tom, abychom tahle (pivní) vozítka z centra odstranili. Trošku nám v tom nepomáhá legislativa, ale dotáhneme to,“ uvedl ve twitterové konverzaci Hřib. Primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN) zase zmínil shanu magistrátu proti navyšování turistických parníků na Vltavě.

I Guardian si všímá, že centrum Prahy trpí pod náporem turistů. I proto nepodporujeme další navyšování provozu turistických parníků na Vltavě. https://t.co/lJnvXAZDED — Petr Hlubuček (@p_hlubucek) August 26, 2019

Aby však obyvatelé metropole po přečtení necítili pouze bezmoc a zoufalství, končí text Observeru pozitivně. Praha i díky nočnímu starostovi a aktuální kampani vysvětlující turistům, co mohou dělat a co se už nesmí, vítězí nad Budapeští. Maďarské hlavního město by se mohlo od české metropole v oblasti cestovního ruchu hodně učit.