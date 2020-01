Loutkový soubor Pimprlata Vodňany hraje pohádky, které milují nejen děti, ale i dospělí, bez přestávky více než padesát let. Jeho historie ale nebyla vždy růžová.

Divadlo potřebuje restaurovat. | Foto: Deník / Klára Alešová

Loutky, které sestupují často k dětem přímo do hlediště, jsou už historické kousky. Stejně tak opona, která skrývá pohádkový svět. Ta pochází podle jedné z členek souboru a ředitelky Městského muzea a Galerie Vodňany Jitky Velkové z třicátých let. „Za tu dobu divadélko zažilo mnoho stěhování, kterým vybavení kukátkového jeviště trpělo a z části,“ říká. Znát je to i na oponě. Olejomalbu na plátně by proto loutkáři chtěli nechat obnovit.