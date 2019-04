„Modernizace D1 u Velkého Meziříčí, úsek 19, byla zahájena v pátek 29. března. Termín snášení nadjezdu nebyl prozatím stanoven,“ informoval tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic České republiky Jan Studecký.

Původně bylo snesení mostu klenoucího se nad dálnicí naplánováno na noc ze 4. na 5. května, ovšem poté, co jeden z účastníků výběrového řízení podal na dodavatele stavby stížnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, byl tento termín prozatímně zrušen. Úřad nakonec stížnost zamítl, musela být ovšem ještě dodržena patnáctidenní odvolací lhůta. „Rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž již nabylo právní moci. O termínu snášení nadjezdu bude rozhodnuto v následujících dnech,“ sdělil Jan Studecký.

Snášení nadjezdu bude komplikovat dopravní situaci na dálnici, ta bude po dobu prací zcela uzavřena přibližně na čtrnáct hodin, přičemž by měl být vybrán termín, kdy lze očekávat velmi nízkou intenzitou dopravy. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že maximální doba omezení provozu na D1 by neměla přesáhnout šestadvacet hodin.

S komplikacemi se musí smířit také návštěvníci sportovně-relaxačního areálu na Fajtově kopci a tamní rozhledny. Objízdná trasa povede po silnici třetí třídy přes obec Lhotky a odtud po místní komunikaci.

„Je to stará zemědělská cesta, měla by být do doby objížďky opravena. V létě chodí na rozhlednu poměrně hodně lidí, bývá tam živo. A také tam organizujeme různé akce, třeba dvoudenní festival Fajt fest, ten budeme pořádat i letos,“ popsal správce Jiří Pálka, který současně doufá, že nový nadjezd bude hotový do začátku zimní sezony. Součástí areálu je totiž i sjezdovka, která je v tomto období hojně navštěvovaná milovníky zimních radovánek.

„Léto se nějak překoná a snad budou stavební práce ukončeny zavčasu tak, aby silnice vedoucí na Fajtův kopec mohla být opět zprovozněna. Kdyby se to nestihlo, bylo by to pro nás velmi nepříjemné, mohlo by to ohrozit sezonu,“ dodal.