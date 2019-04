Rekonstrukci zastupitelé schválili už před dvěma lety, od té doby se ale částka zvýšila, a tak se jí budou muset na příštím jednání zabývat znovu.

Nejde jen o stadion

„Kromě stadionu se revitalizace týká ulice U Stadionu, bezejmenné ulice podél nábřeží, kompletně celého nábřeží a ploch, které navazují na Tyršovy sady. V místě, kde jsou v současné době tenisové kurty, by měla vzniknout tréninková plocha. Cena po revizi je 553 milionů korun. Dotace na takovéto celky neexistují,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO).

Město tak chce žádat alespoň o dílčí dotace – z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na hrací plochy a z Ministerstva životního prostředí na zadržení vody v krajině.

„Do zastupitelstva půjdu se žádostí o schválení zahájení výběrového řízení na zhotovitele,“ řekla náměstkyně.

Otázkou ale je, jestli se jí podaří sehnat dostatek hlasů. Pokud nebude mít zajištěnou dotaci, nezíská podporu ani u koaliční ODS.

„Částka přes půl miliardy korun pouze z prostředků města bez dotace je pro klub ODS nepřijatelná,“ konstatoval zastupitel Petr Klimpl, kterému vadí také to, že projekt komplexně neřeší problém parkování. „Nejdříve je nutno vybudovat potřebnou parkovací kapacitu, současně je ovšem potřeba dořešit v tomto území případnou výstavbu kvalitního hotelu, který Pardubicím chybí,“ dodal Klimpl.

Na vážkách je zatím Jakub Kutílek (Zelení, za Piráty). „Dostali jsme tabulku, jak se projekt podařilo zlevnit, ale zatím jsme neměli možnost o tom diskutovat. Přínosné je, že dojde k revitalizaci veřejných prostranství v okolí, ale otázka je, jestli by měla proběhnout v té podobě, která tam je. Také se budu ptát, z čeho to budeme chtít splatit,“ popsal Kutílek.

Široký projekt

Zvednout ruku pro vyčlenění peněz na rekonstrukci samotného stadionu nemá problém František Brendl (Pardubáci společně). „Částka za stadion mi nepřijde přemrštěná. Už jsme utratili přes 15 milionů korun za projektové dokumentace. Nemůžeme v centru města postavit šmucku za pár kaček,“ konstatoval Brendl.

Projekt je však podle něj příliš široký. „Sportoviště zasahují i do území, kde by být neměla. Kvůli tomu se celková částka vyšplhala tak vysoko. Není v pořádku, že projekt má zasáhnout do pravé strany ulice U Stadionu, což je velmi vzácná územní rezerva. Počkám si, jak vedení města bude ochotno projekt redukovat. Při současném vedení ale radši utratím peníze za stadion než cokoli jiného, co připravují,“ poznamenal Brendl.