Uprostřed prostor s fontánou, v severní části kavárna s terasou. Park na Moravském náměstí v centru Brna čeká rozsáhlá přeměna za 131 milionů korun. Ztratí po ní podobu ze sedmdesátých let minulého století. Práce stále nezačaly, ačkoliv od schválení peněz zastupiteli Brna-středu na začátku listopadu uplynuly už tři měsíce.

Čtyřnásobně dražší oprava Moravského náměstí v Brně: peníze vezmou z údržby bytů

Tehdy mluvilo vedení městské části o tom, že do přestavby se dělníci pustí do konce stejného měsíce. Do země ale stále nekopli. „Ještě jsme neukončili zadávací řízení na zhotovitele,“ vysvětlila Deníku Rovnost mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová. V minulosti přitom z radnice zaznívala slova o započetí dokonce už v loňském létě.

Kdy rekonstrukce, která má podle předpokladů trvat zhruba deset měsíců, začne, nechtějí na radnici odhadovat. „Jakmile zadávací řízení ukončíme, jsme připraveni obratem podepsat s vítězným dodavatelem smlouvu a práce mohou začít,“ ujistila pouze Dobešová.

Rekonstrukce parku na Moravském náměstí



Uprostřed vznikne centrální plocha s vodním prvkem.



Mezi prostorem u kostela svatého Tomáše a Lidickou ulicí povede hlavní pěší cesta.



Dál od středového plochy bude zklidnění okružní trasa.



V severní části bude umístěna nová kavárna s terasou, veřejnými toaletami a originálními dětskými prvky.



Novou podobu dotvoří desítky nově vysazených dřevin.



Součástí rekonstrukce bude i sanace podzemních prostor někdejšího Německého domu

Parkem s chodníky ve tvaru pěticípé hvězdy denně projdou tisíce lidí. Třeba Brňanku Veroniku Paceltovou odklad začátku přeměny prostranství příliš nepřekvapuje. „Zdržení prací je v dnešní době už skoro standardem, bohužel,“ poznamenala žena.

Po přestavbě vznikne nově centrální plocha s fontánou. Mezi jeho okrajem u kostela svatého Tomáše a Lidickou ulicí povede skrz park hlavní pěší cesta. Dál od středového prostoru se lidé projdou po zklidněné okružní trase. Novou podobu parku dotvoří desítky nově vysazených stromů a keřů. Podle obyvatelky Paceltové kompletní přeměnu nepotřeboval. „Určitě se nemusí předělávat celý, stačí pouze menší úpravy. Peníze se pak mohou použít i na jiné parky,“ je přesvědčená Brňanka.

Pětadevadesát milionů korun poputuje z rozpočtu města. Jeho představitelé částku loni navýšili z původně uvažovaných šedesáti milionů. „Jedná se o významné místo pro setkávání Brňanů. Jen si vzpomeňte, nakolik je využívané třeba při adventních trzích nebo podobných akcích,“ řekl na listopadovém zastupitelstvu městské části primátorčin náměstek Robert Kerndl.

Zda se vánoční trhy do opraveného parku vrátí už letos, není v tuto chvíli jasné. Záležet bude i na vývoji rekonstrukce. Loni se prodejci v době adventu přesunuli do jiné části náměstí u sochy Jošta.

Nový park na Moraváku bude už v létě. Letos zůstane bez trhů i vyhlídkového kola

Na opravu parku použijí zástupci městské části mimo jiné i třicet milionů korun, které měly jít původně na údržbu či opravy městských bytů. Tento krok na listopadovém jednání kritizovali opoziční zastupitelé. „Peníze vybrané na nájemném či utržené z prodeje městských domů a bytů budou použity k dorovnání nečekaně vysoké ceny za předvolební rekonstrukci parku,“ prohlásil tedy opoziční zastupitel David Oplatek.

Součástí rekonstrukce bude i sanace podzemních prostor někdejšího Německého domu. Místnosti dělníci upraví tak, aby mohly být příležitostně využívané třeba k prohlídkám pořádaným turistickým informačním centrem.

Nový Moravák svlaží vodotrysky. Vítězný návrh počítá v zimě i s kluzištěm

Odborníci je objevili předloni při archeologickém průzkumu, který prováděli při přípravě území na opravu. „Našli jsme třináct místností ve druhém suterénu bývalého domu v docela dobrém stavebním a statickém stavu. Prostory jsou zhruba z poloviny zasypané sutí zbourané budovy,“ připomněl znalec brněnského podzemí Aleš Svoboda.

Budoucí podobu parku znají lidé už déle než pět let. Architektonickou soutěž uspořádali představitelé Brna-středu. Z dvaceti návrhů zvítězil projekt brněnské kanceláře Consequence forma.