„Prováděla se také změna nasvícení. Zatímco dříve byla částečně nasvícená ze sousední budovy muzea, nyní je osm bodů úsporných LED světel umístěných přímo na věži,“ poznamenal Ladislav Pošík s tím, že náklady na opravu jsou přibližně 6,5 milionu korun.

Uvnitř věže dále odborná firma renovovala i mohutnou dřevěnou konstrukci pod zvonovou stolicí. „Po dohodě s památkáři jsme její povrch vysáli, mechanicky očistili jemnými kartáči a ošetřili chemickým nátěrem,“ popsal Zdeněk Oravec z tesařství Čenda, které se na opravě věže podílelo.

V horní části 54 metrů vysoké věže bylo dále nutné opravit podlahy, zajistit izolaci proti vodě nebo zrekonstruovat poškozené klempířské prvky. Součástí rekonstrukce městské věže byla také oprava ciferníků a ručiček věžních hodin.

Kompletní rekonstrukce

Místo plánovaného umytí a údržby stroje bylo při bližším průzkumu, který umožnilo až postavené lešení, nakonec nutné hodiny kvůli špatnému stavu kompletně rekonstruovat. Kvůli ochraně památky před holubím trusem budou na vrchu věže instalovány ochranné sítě. Jejich provedení v bílé barvě nebude pohled na dominantu nijak narušovat.

Ještě do konce letošního roku má být dokončený také odlitek nového srdce pro největší ze tří zvonů, to stávající je totiž uvolněné a při používání by mohlo zvon poškodit.

Ačkoli vnitřek čtyřpatrové věže od prvního patra zabírá z velké části mohutná konstrukce trámů pro zavěšení zvonů, v úrovni ochozu se nachází prostor pro byt věžného vybavený přívodem vody. Věžný měl o patro níže k dispozici také litinovou splachovací toaletu, jejíž historická podoba se dodnes dochovala.

Obtížný výstup

Pozdně gotická a renesanční hranolová věž u kostela Všech svatých pochází ze 14. století a později byla dále dostavována a upravována. Výstup po úzkých schodech až na její vrchol je s ohledem na spletitou dřevěnou konstrukci poměrně obtížný a veřejnosti v současné době z bezpečnostních důvodů nepřístupný.

„Aby zvídaví návštěvníci a obyvatelé města mohli do útrob městské věže přesto nahlédnout, připravujeme virtuální prohlídky této významné památky,“ nastínila Eva Břeňová, vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu Městského úřadu v Litoměřicích.