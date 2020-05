V pátek 1. května se v provizorním režimu otevřela zahradní restaurace na území populární pražské čtvrti veřejnosti. Zmizela loga smíchovského pivovaru, přibyl obří stan s lavicemi a stoly, kromě čepovaných piv z tanku se tu v kontejnerech nabízí i speciality z grilu. I když přípravy nových provozovatelů citelně poznamenalo dění kolem koronaviru, změna je patrná na první pohled.

Ve stejný den se však na facebookové stránce Zahrádky Žižkov objevil příspěvek, kde zástupce firmy Bejk Catering Michal Bejček vysvětluje hostům a fanouškům předchozí podoby někdejšího fotbalového hřiště, jak došlo ke změně provozovatele. Bejček s kolegy měl na Ohradě pivní zahrádky devět let. Pozemek je ve vlastnictví jedné ze společností CPI Group miliardáře Radovana Vítka a developer čeká na povolení stavět.

„Paní M (zástupkyně CPI – pozn. red.) a noví nájemci (Žižkov BG) vše naplánovali a domluvili tak, aby nás okradli o dobře fungující podnik, který jsme sami vymysleli a celou dobu budovali, a to vše z vlastních peněz bez jakýchkoliv dotací a sbírek pro lidi ze Žižkova, jelikož jsme sami rodilí žižkováci a k danému místu máme srdeční vztah,“ napsal Bejček.

Místo nové smlouvy výpověď

Paní M, jejíž identitu redakce zná, jednala jménem majitele. Podle Bejčka loni v říjnu začaly rozhovory o prodloužení smlouvy: „Paní M nás kontaktovala s tím, že se jí ozval nový zájemce s nabídkou vyššího nájemného. Sjednali jsme si tedy osobní schůzku na začátku měsíce listopadu, kde jsme se domluvili na nové ceně nájmu, kterou sama firma CPI navrhla.“

Údajně však koncem listopadu paní M přišla na Zahrádky Žižkov už s novým provozovateli, které představila jako kolegy z firmy. „Neskutečný lidský hyenismus podle mě,“ glosoval Bejček a dodal, že o dva dny později přinesla zaměstnankyně CPI Property Group místo nové smlouvy výpověď.

„Paní M se s novými nájemci potkala v září na dovolené v Egyptě, slovo dalo slovo a plán byl na světě. Paní M navíc ve firmě svým nadřízeným neřekla, že má již v 'záloze' nové nájemce a napříč firmou tvrdila, že jsme dostali výpověď. Paní M a noví nájemci tak jednali za zády našimi i jejich. Bohužel z firmy nám už jen potvrdili, že je to pravda, ale že bohužel nemůžou nic dělat, jelikož paní M s novými nájemci již podepsala smlouvu, která by se špatně vypovídala a firmu CPI by to jen stálo peníze a možné soudní spory,“ pokračuje v kritice jednatel společnosti Bejk Catering.

„Předchozí nájemce dostal standardní výpověď nájemní smlouvy s tříměsíční lhůtou bez udání důvodů. Rozcházeli jsme se v pohledu na stav pozemku a okolních prostor,“ sdělila Pražskému deníku paní M a zdůraznila, že jde o soukromý majetek.

Původní facebookový příspěvek byl pravděpodobně smazán

Žižkovské zahrádky několikrát – zejména při hokejových šampionátech – navštívil také reportér Pražského deníku. Pro místní i návštěvníky Prahy 3 byl prostor na Ohradě vítanou alternativou k zahradní restauraci v Riegrových sadech či na Letné. Na druhou stranu zůstával stále spíše venkovního hospodou, kde se dalo pít pivo za „lidovky“ a kromě klobás se tu občas grilovalo maso. Jinak nebyla nabídka jídel nikterak široká. A je fakt, že prostory nebyly moc útulné.

Žižkov si zaslouží něco lepšího

Navíc při předání pozemku podle informací Pražského deníku v dřevěném přístřešku, který sloužil v minulosti jako bar, přespával člověk. Po bezdomovcích zbyla na zahrádkách také dvě ohniště. Ještě pár dní před otevřením Žižkov Beer Garden se dovnitř dostali sprejeři, kteří se vyřádili i na kontejnerech nového nájemce. „Žižkov si zaslouží něco lepšího,“ tvrdí paní M. V plánu je kromě občerstvení a kutlurních akcí také třeba farmářský trh, vyžití pro rodiny s dětmi, místo pro cvičení jógy a v zimě jiné sportovní venkovní aktivity. Žižkovské zahrádky už nemají být místem pouze pro „pivaře“, ale na své si přijdou třeba i milovníci kávy.

„Podle nás je toto podnikání rozhodně nemorální a celé je to neskutečná lidská prasárna. Doufáme, že si toto nejen naši přátelé a známí uvědomí a nebudou v budoucnu takovéto lidi podporovat,“ píše se v závěru příspěvku na facebookové stránce Zahrádky Žižkov s tím, že Bejček naznačuje vazby jeho nástupců na magistrát hlavního města. Někteří diskutující proto na sociální sítí vidí za celou situací korupci. Jiní oponují, že jde o normální byznys.

Třeba koaliční zastupitel městské části Matěj Žaloudek ze Strany zelených veřejně upozornil, že v případě soukromého pozemku se nájemní vztah neváže žádnými nároky na transparentnost a kdo kolik platí nájem, nebo zda si majitel vybere nejvyšší nabídku či upřednostní známého z Egypta, není věc veřejná a nejedná se o korupci ve státní správě. Rovněž zástupkyně CPI v rozhovoru pro Pražský deník jakékoliv nezákonné jednání důrazně odmítla.

Radnice Prahy 3 je v tomto případě pouze jakýmsi „moderátorem“ diskuze. A pokud bychom parafrázovali Žaloudkova slova, vypadá to, že je to celé hlavně „bouře ve sklenici piva“. Navíc Bejk Catering by měl už brzy otevřít zahrádku v blízkosti Pražačky. Zákazníci si tak budou moci vybrat, kam se v létě zajdou osvěžit.