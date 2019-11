„Terasa je zapuštěná do pozemku různých vlastníků. Dokud nedošlo k majetkovému vypořádání, nemohlo se začít s opravou,“ vysvětlil radní pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09). Podle něj během rekonstrukce dojde jen k minimálnímu omezení průchodu.

Stavební povolení na cestě

Podle Chabra město dokončuje stavební projekt, žádost o stavební povolení by měla být hotova do 30. listopadu. „Uvidíme, jak nám klimatické podmínky umožní pokračovat v opravách, na jaře či do léta příštího roku by mělo být hotovo,“ dodal. Podle něj se opravy protahovaly kvůli obtížné domluvě s pěti různými subjekty, které měly protichůdné názory.

Do situace totiž měli právo mluvit i majitelé okolních nemovitostí, tedy Dům bytové kultury (DBK), dopravní podnik, Česká spořitelna a provozovatel stánku pod terasou.

Klíč k rozvoji lokality

„Blokoval to jeden stánek dole a zájmy dvou velkých subjektů. Ta terasa je klíčem k rozvoji celého území. Není tajemstvím, že tam jsou ještě dva stavební pozemky,“ vysvětlil dále Chabr. „Terasa je pojítkem, ten, kdo ji bude vlastnit, či její část, bude mít klíč k rozvoji lokality,“ dodal.

Podle něj je pro DBK a Českou spořitelnu stěžejní především reprezentativní přístup do jejich objektů. „Pro spořitelnu, která chystá přesun jinam, je vstup do jejich budovy klíčový pro další obchodní potenciál budovy,“ řekl radní Chabr.

Město muselo ostatním stranám významně ustoupit. „My jsme ustoupili DBK a České spořitelně. Ti chtěli mít právo veta ohledně konání společenských akcí na terase. Kdyby tu měl být v budoucnu například stánkový prodej, tak pouze za souhlasu všech vlastníků,“ dodal.

Terase z roku 1977, jež nebyla nikdy opravovaná ani udržována a několik let je v havarijním stavu, hrozila demolice. Prostor mezi obchodním domem a jižním vestibulem metra byl z rozhodnutí magistrátu kompletně neprůchodný od loňského ledna do října, kdy se znovu otevřel vchod do metra. Od loňských Vánoc je znovu průchozí i celá pasáž. „Za předchozí reprezentace se jevil problém jako neřešitelný. Dokázali jsme, že problém vyřešit lze,“ dodal primátor Zdeněk Hřib (Piráti).