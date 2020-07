Vybrané stavby v kraji



- Silnice:

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, předpokládané dokončení letos v září

II/152 Hajany - Želešice, předpokládané dokončení příští rok na podzim

II/372 Velké Opatovice - Chlum, extravilány, předpokládané dokončení příští rok na podzim

II/408 Valtrovice - průtah, předpokládané dokončení letos v prosinci

- Mosty:

II/381 Velké Němčice, předpokládané dokončení letos v prosinci

II/395 Dolní Kounice, předpokládané dokončení letos v říjnu

Do Pohořelic objížďkou musí už několik týdnů obyvatelé Velkých Němčic na Břeclavsku. Dělníci na silnici II/381 opravují most. Hotový bude do konce roku. „Těším se, ale naštěstí tam tak často nejezdím. Můj hlavní směr je na Hustopeče,“ uvedl místní obyvatel Jiří Rozek.

Krajští silničáři měli také v červenci začít se stavbou průtahu v Rájci-Jestřebí na Blanensku. Zatím ale chybí zhotovitel. „Stavba snad odstartuje na podzim. Zdržela ji administrativa. Průtah je potřeba, aby odvedl těžkou dopravu ze středu města. Čekáme na něj už sedmnáct let, pár měsíců navíc ještě zvládneme,“ poznamenala starostka obce Romana Synakieviczová.

Na podzim se dělníci nepustí jen do odsunutých či plánovaných akcí. Seznam Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje se ještě nejspíš rozšíří o zcela nové. „Vláda jedná o extra penězích. Příspěvek zatím není jistý, ale pokud jej schválí, dostaneme téměř tři sta milionů korun. Využijeme je na opravy silnic a mostů na patnácti až osmnácti místech,“ okomentoval ředitel organizace Zdeněk Komůrka.

Po novém kruhovém objezdu budou do konce měsíce jezdit řidiči v Moravanech na Brněnsku. Opravených mostů se do konce října dočkají lidé třeba v Dolních Kounicích či Syrovicích na Brněnsku.