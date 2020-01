Zastupitelé městské části Brno-sever totiž ve středu schválili podmínky přijetí půjčky ve výši sto milionů korun od města. Peníze radnice využije na rekonstrukci zanedbaného bytového fondu.

„Maximálně za osmdesát milionů korun opravíme byty ve dvanácti vchodech v Bieblově ulici. Zbytek peněz použijeme na rekonstrukce bytů v Jurkovičově ulici osm až čtrnáct, ty doplatíme z vlastních zdrojů,“ přiblížil místostarosta Brna-severu David Aleš.

Půjčku pro městskou část schválili brněnští zastupitelé minulý týden. Radnice Brna-severu ji musí splatit do sedmi let. Její představitelé chtějí se zástupci města jednat o možnostech dalšího financování oprav obecních bytů. „Kvůli plánované rekonstrukci a stavbě nových domů z úrovně města si nedokážeme představit, že by se v příštích letech taková půjčka opakovala,“ uvedl náměstek brněnské primátorky pro investice Robert Kerndl.

Rekonstrukci obecního bytu vítá třeba Františka Černá. V bytě na sídlišti Lesná žije od postavení bytového domu. „V posledních letech už je oprava vážně potřebná,“ podotkla.

Zástupci městské části zvažují navrhnout do prodeje deset bytových domů, které jsou v neutěšeném stavu a jejich obyvatelé nemají zájem o privatizaci bytů. Vybrané nájemné v těchto domech za patnáct let je totiž menší než peníze nutné na jejich případné opravy. „Bavíme se se zástupci města, že bychom takové domy vystěhovali, nabídli nájemníkům jiné bydlení v městské části nebo jinde ve městě a domy si potom nechali odsvěřit. Město by je mohlo nabídnout k prodeji, a majetek tak zpeněžit," přiblížil Aleš.

V úvahu podle představitelů radnice připadá několik domů ve Vranovské nebo Traubově ulici.

Radnice Brna-severu má ve správě nejvíce obecních bytů ze všech brněnských radnic. Stará se přibližně o pět a půl tisíce obecních bytů.