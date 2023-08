/VIDEO, FOTO/ Otřískané omítky, rozbitá okna a zdevastované budovy. Právě tady v továrně v Brněnci za druhé světové války zachránil svitavský rodák Oskar Schindler stovky Židů před jistou smrtí v koncentračních táborech. V areálu bývalé textilky žil Schindler i se svojí manželkou Emilií.

Schindlerova továrna v Brněnci. | Video: Petr Švancara

Na náměstíčku, kde za války zněly rozkazy a panoval čilý ruch, je dnes ticho. Už roky v bývalé textilce nefunguje žádná výroba, budovy továrny zpustly, stejně jako dům, kde žili manželé Schindlerovi. „Takhle to nemělo dopadnout. Baráky zbourali, rozkradli trámy a vše, co se dalo zpeněžit. Je to strašná škoda,“ řekl starší muž, který se díval přes plot Schindlerovy továrny.

Za druhé světové války byla právě v Brněnci pobočka koncentračního tábora Gross-Rosen Brünnlitz. Židé tady vyráběli protiletadlovou munici. Původně pro Oskara Schindlera pracovali v jeho krakovské továrně na smaltované výrobky. V roce 1943 byl Oskar Schindler, který původně vnímal vězně z krakovského ghetta především jako levnou pracovní sílu, svědkem likvidace ghetta a začal vězňům pomáhat.

Přesun Židů z Krakova do Brněnce, který tehdy nespadal pod protektorát, ale přímo pod třetí říši, se uskutečnil v roce 1944. Nacisté se v té době už začali stahovat před blížící se Rudou armádou. Schindler sestavil seznam židovských zaměstnanců, které prohlásil za nezbytné pro chod své továrny. Zachránil tak 1200 lidí.

Zdroj: DeníkV areálu dodnes stojí několik domů, v jednom žil i Schindler s manželkou Emilií. Oskar Schindler zůstává dodnes kontroverzní osobou. „Byl to děvkař, měl svoje avantýry, zneužíval svoji ženu, zradil Československo i nacisty a byl dobrý na černém trhu. Současně byl šampionem lidství. Když jsem dělal rozhovory s přeživšími, říkali mi všichni to samé. Díkybohu, že nás miloval víc než manželku,“ vzpomínal australský spisovatel Thomas Keneally, autor knihy Schindlerův seznam, podle které natočil Steven Spielberg oscarový film.

Důležitou roli však v Brněnci sehrála i Schindlerova žena. „Emilie byla v mnoha ohledech běžná manželka sudeťáka, ale měla stejnou vášeň a nadšení proti politice třetí říše. Právě ona dělala ty intimnější věci, krmila třeba vězně krupicí, aby přežili,“ dodal Keneally.

Z ruiny unikátní muzeum

Někdejší sláva továrny v Brněnci je však dávno pryč. Závod na výrobu textilu v Brněnci provozovala po roce 1989 společnost Vitka. Když se dostala v roce 2004 do insolvence, koupila ho firma Bustrex a přejmenovala na Vitka Textiles. V roce 2011 skončila v konkurzu, výroba byla zastavena a od té doby je areál opuštěný. Před lety však začala záchrana areálu, ze kterého se má stát unikátní muzeum. Před pěti lety areál někdejší textilní továrny odkoupil Daniel Löw-Beer, vnuk původních majitelů. Pracuje jako lékař v Ženevě, do Brněnce se však pravidelně vrací a intenzivně pracuje na památníku Schindlerova archa.

„Poprvé jsem do Brněnce přijel jako malý kluk v roce 1973 se svým otcem. Pak jsem se vrátil v roce 1989 se skupinou novinářů. Továrna už byla ruina a věděl jsem, že se tady bude muset začít od nuly,“ popsal první dojmy Daniel Löw-Beer. Opravy se dočkají nejen zničené tovární budovy nebo dům, kde žil Oskar Schindler s manželkou Emilií, ale chce tady také postavit skleněný pavilon.

„Začali jsme s nutnými opravami a také s přípravou muzea. Dostali jsme grant od Evropské unie a budujeme muzeum. Součástí projektu je spolupráce se školami z pěti zemí Evropy, kromě Čech také z Německa, Rakouska nebo Polska. Spolupracovat budeme také se školami ze Svitav a Brněnce,“ přiblížil plány Löw-Beer. Záchrana areálu bude stát miliony. Daniel Löw-Beer požádal o dotace ministerstvo kultury, shání peníze z Evropské unie. Ideálně chce nechat co největší část areálu v původním stavu. Do továrny však chce kromě muzea umístit i textilní výrobu, kterou tu provozovali jeho předci.

Schindlerova továrna v Brněnci na Svitavsku se promění v unikátní expozici holocaustu. Projekt představil i festival Meeting Brno.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Aktivitu Daniela Löw-Beera lidé v Brněnci vítají a podporují. „Jednak aby tady vznikl památník, kde se budou připomínat dějiny, které se tu odehrály. A na druhé straně bychom si přáli, aby ten obrovský areál bývalé továrny Vitka byl plně využit. Mohly by tu vzniknout další buď samostatné, nebo související projekty, které dají lidem práci a region oživí, jako to bylo před rokem 1989,“ sdělil starosta Brněnce Blahoslav Kašpar.

Z původní budovy továrny, kde dělníci spali, má vzniknout Schindlerova archa, kde by se promítal film Schindlerův seznam režiséra Stevena Spielberga a další dokumenty nebo rozhovory s přímými účastníky. Další prostor by byl věnován rodině Löw-Beer, které továrna před válkou patřila a před časem ji znovu získala, a také muzeu židovské historie v Československu. V areálu stojí také takzvaná budova Němců, kde sídlili němečtí vojáci, a objekt, kde měl Schindler kancelář.

Minirozhovor s fotografem Petrem Švancarou

Schindlerova továrna přitahuje dodnes historiky i umělce nebo fotografy. Objekt zaujal už jako kluka Petra Švancaru, který se sem v posledních letech vrací s fotoaparátem v ruce.

Čím vás Schindlerova továrna zaujala a kdy?

V obci Brněnec jsem prožil dětství, kolem továrny jsem chodil do školy. Pracovala tam moje babička, bratr, spolužáci a sám jsem tam byl jako student na prázdninové brigádě. Později jsem sledoval postupnou devastaci a chátrání celého objektu. Naposledy jsem se do areálu podíval asi před měsícem, kdy zde probíhala diskuze o vzniku Památníku Schindlerova archa.

Věříte v její vzkříšení a rekonstrukci?

Právě poslední návštěva fabriky mi dala naději na její vzkříšení, dříve jsem v to moc nedoufal.

Když procházíte budovami továrny, jaké máte pocity?

Silně mi to připomíná mládí a jako fotograf zde vidím spoustu zajímavých industriálních zátiší. Také vnímám, že toto místo spojené s Oskarem Schindlerem má velký turistický potenciál a může v budoucnosti přilákat spoustu návštěvníků ze zahraničí.

SCHINDLEROVA TOVÁRNA

Kde stojí? Továrna se nachází v Brněnci u Svitav.

GPS: 49.6277892N, 16.5237931E

Kdy a kým byla postavena: Textilní továrnu postavila rodina Löw-Beerů v roce 1854.

Kdy a jakou zažila největší slávu: Rodina Löw-Beerů budovala postupně průmyslový koncern, specializovaný na výrobu vlněných látek, a zabezpečila tak pro lidi velký počet pracovních míst, díky čemuž se místně podstatně snížila nezaměstnanost. V roce 1938 továrnu zabavili nacisté. Za 2. světové války tady Oskar Schindler zachránil 1200 Židů, když je sem přivezl z ghetta v polském Krakově a zaměstnal je fiktivně ve firmě na výrobu munice.

Odkdy a proč chátrá: V roce 2011 skončila firma Vitka Textiles v konkurzu a od té doby je areál prázdný a chátrá.