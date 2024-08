Tým Záchranného programu Kukang vyrazil také do blízkého centra, které nabízí jízdu na slonovi i opičí vystoupení, při němž makaci oblečeni do šatů zpívají do mikrofonu, proskakují kruhy s noži uvnitř, rozvazují svázané ruce turistů nebo žonglují s ohněm. Za podívanou zaplatí zájemci přibližně 200 korun.

„Někteří lidé fotku odmítali, nicméně během půl hodiny jsme zaznamenali pět různých skupin, které se s outloněm vyfotily, včetně jednoho dítěte ve věku asi 10 let. Rozdávala jsem jim poté naše letáky o zodpovědném turismu . Většinou to přijímali pozitivně, často se omlouvali, že kdyby o tom věděli, tak si fotku s tímto zvířetem nepořídí,“ popsala vedoucí průzkumné výpravy Lucie Čižmářová.

To zájemci o fotografii či několikaminutový zážitek zaplatí od 70 do 900 korun. Turisté se pořízením fotografie s divokými zvířaty často stávají nevědomými podporovateli ilegálního obchodu s mnohdy ohroženými druhy , které se do vlastnictví lidí dostávají upytlačením z volné přírody.

Zařízení zvané Tiger Kingdom zase láká na možnost vyfotit se s tygry různého věku, a to od přibližně dvouměsíčních mláďat uměle odchovaných na láhvi až po starší jedince ve věku do 15 let. V nabídce jsou i gepardi.

Organizovanost připomíná čekání na poště, zájemci obdrží číslo a čekají, až se objeví na obrazovkách. Doba strávená s tygrem je deset minut, přičemž se nesmí sahat na hlavu a přední část těla či šelmu tahat za ocas.

close info Zdroj: se svolením Lucie Čižmarové zoom_in

„Velké tygry ošetřovatelé občas kropí studenou vodou, aby vypadali akčněji a fotogeničtěji. A i když na všech cedulích odmítají jakékoliv podávání omamných látek zvířatům a vytrhávání drápů, tygři jsou zde chováni v klecích po dvou i více dospělých jedincích a nesou viditelné známky zranění, nejspíš po vzájemných potyčkách,“ popsala stav zvířat Čižmářová.

Safari World Bangkok se vstupným přibližně 800 korun láká návštěvníky na různé zážitky a show, v nichž hrají hlavní roli divoká zvířata. Ať už se jedná o orangutany, kteří vzájemně zápasí a jezdí na kole, či sloní show, během které zvířata stojí na zadních nebo kopou míčem do branky. Je také možné se na nich projet.

Během dne probíhá focení se s oblečenými orangutany, kteří si lidem sedají lidem na klín, či s mládětem tygra, s dravci, se slony, mláďaty velbloudů a dalšími zvířaty.

close info Zdroj: se svolením Lucie Čižmarové zoom_in

„Člověk by si řekl, že takováto zvrácená zábava je v dnešní době už přežitek. Fronty čekatelů na pomazlení se s tygrem nebo na zápasy boxujících orangutanů v podprsenkách jsou ale frustrující připomínkou, že v osvětě veřejnosti o ochraně divokých zvířat musíme ujít ještě dlouhou cestu,“ zdůraznila dobrovolnice Záchranného programu Kukang Petra Doleželová.

Vliv sociálních sítí

Turismus zažívá dramatický rozvoj a sociální sítě se staly součástí každodenního života téměř všech lidí. Zoologové a ochránci přírody tak vyzývají cestovatele k zodpovědnosti a ukazují jim, jaké negativní dopady může podpora byznysu s volně žijícími živočichy využívanými pro zábavu mít.

Who is the Cutest Animal but the Worst Pet Ever? | Video: The Kukang Rescue Program

Sdílení obsahu propagujícího divoké druhy zvířat jako domácí mazlíčky či objekty pobavení na sociálních sítích prokazatelně zvyšuje míru pytlačení a rozsah černého trhu s těmito druhy. V důsledku tak může vést až k jejich vyhubení. „V případě outloňů se divoká populace hlavně kvůli odchytu a nezákonnému obchodování snížila za posledních 20 let až o třetinu,“ dodala předsedkyně a tisková mluvčí českého spolku Kukang Kateřina Holubová.