„Nejčastěji plašíme ptáky. Racky, holuby, špačky, havrany, z dravců pak poštolky, nebo káně lesní. Ze savců jsou to nejčastěji zajíci a lišky. Naše celodenní pracovní náplň spočívá v tom, že projíždíme terénními auty podél vzletových a přistávacích drah. Monitorujeme jakýkoliv výskyt zvířat a ptáků, kteří by mohli narušit bezpečnost leteckého provozu. Pokud zaregistrujeme hejno nebo jednotlivce, vypustíme dravce, který ptáka uloví nebo zažene,“ popisuje každodenní práci speciální jednotky letiště, která ke své práci využívá služební dravce a lovecké psy, kteří jsou majetkem Letiště Praha.

„V některých případech můžeme použít i další způsoby plašení, jako jsou například dělobuchy, nebo akustické plašiče,“ doplnil Šena.

Pražskou letku tvoří orli skalní, dále jsou její součástí sokoli stěhovaví, raroh velký, káně Harrisova, jestřáb lesní, nebo krahujec obecný. Každý druh je přitom určen k eliminaci jiných živočišných druhů, které by mohly ohrozit letový provoz. Ptáci, kteří se slétají na letiště, jsou natolik chytří, že po několikerém vyplašení už poznávají auto sokolníků, ve kterém vozí dravce, kteří by je mohli ohrozit. Ve chvíli, kdy takové auto uvidí, odlétnou. Zejména se jedná o poštolky a havrany. „Dokážou dokonce rozeznat dva identické žluté hiluxy, z nichž ten náš se liší pouze tím, že má na střeše akustické plašiče,“ přibližuje mazanost ptáků Václav Šena.

Dohromady je každý den na směně minimálně šest dravců se třemi sokolníky. Základní výbavou každého dravce při lovu jsou rolničky, vysílačka a kroužek s telefonním číslem, na které je možné v případě nálezu kontaktovat majitele.

Venouš, který dnes váží okolo 4,5 kilogramu, na letišti v Praze slouží pět let. Pokud se nezraní nebo neonemocní, může střežit oblohu letiště ještě dalších 40 let.

close info Zdroj: Se svolením Václava Šeny zoom_in Kromě sokolnictví se Václav Šena věnuje také ornitologii.

K tomu, aby mohl jít do plnohodnotného nasazení, mu stačil dvouměsíční výcvik. „Koupil se jako dopeřené mládě od rodičů z voliéry a od té doby funguje. Základní výcvik dravce trvá jeden až dva měsíce, ale učí se samozřejmě celý život,“ popisuje Venoušovy začátky na letišti v Ruzyni Václav Šena, který má ještě služební jestřábici Vendulu.

Součástí výcviku je i zvykání si na nejrůznější rušivé podněty, zvuky, cizí lidi, auta, letadla, nebo na přítomnost psů, se kterými během služby velmi efektivně spolupracují. Dravci létají při své práci na volno, v drtivé většině případů se vrátí zpět ke svému sokolníkovi. Pro případ, že by se zaletěli, jsou vybaveni vysílačkou, která je umožňuje pomocí zařízení přijímacího signál vysílačky bezpečně dohledat.

Aby mohl člověk chovat dravce, musí mít složenou řadu zkoušek. Kromě jiného musí být členem ČMMJ, Klubu sokolníků a musí mít složeny myslivecké a sokolnické zkoušky. Dravec musí mít zajištěný dostatek pohybu, kvalitní přístřešek, kde se může ukrýt před nepřízní počasí. Samozřejmostí je denně čistá voda a dostatek kvalitního krmiva.

Způsob lovu orla a sokola je podobný, oba dokáží lovit střemhlavým útokem i přímočarým letem. Sokol při střemhlavém útoku z velké výšky dokáže vyvinout rychlost až 390 km za hodinu a stává se tím nejrychlejším ptákem světa. Při tomto způsobu lovu kořist kopnutím usmrtí. Orel dokáže při střemhlavém útoku padat rychlostí až 300 km za hodinu, kořist však nekope, ale uchopí do pařátů a pomocí mohutných drápů ji zmáčknutím usmrtí.

Podle Václava Šeny dravé ptáky při ochraně letišť není možné ničím efektivnějším nahradit. S ohledem na vysokou inteligenci ptáci totiž velmi snadno poznají, že se při použití třeba dronů nebo robotických maket ptáků nejedná o reálného dravce, ale o neškodného robota, který pro ně nepředstavuje zásadní hrozbu.

Nebezpečí pro dravce

Největším nebezpečím pro dravce jsou lidé a jejich stavby. O nejlepšího sokola přišel Václav Šena tak, že pták narazil při lovu ve velmi vysoké rychlosti do drátěného plotu. Mnohem méně pochopitelné je ale úmyslné zabíjení dravců. „Stalo se, že při útoku na zahradu přiletěl dravec, který měl na sobě vysílačku, rolničky, cinkal, měl na sobě provázky. Takže bylo vidět, že někomu patří. A ten člověk ho zabil lopatou a zahrabal do hnoje. Když si pro dravce kluci přišli, protože je tam navedla vysílačka, tak ten člověk zapíral. Jindy se stalo, že chlap před rodinou u silnice rozšlapal sokolici na uloveném holubovi,“ popisuje nepochopitelně kruté příběhy Václav Šena.

Při výběru nových dravců sokolníci postupují velmi obezřetně. Pokud se jedná pro o ně neznámého chovatele, zjišťují si co nejvíce informací od lidí, kteří jej a jeho mláďata znají. „Je nepsané pravidlo, že někteří sokolníci chtějí co největší dravce, protože prý ta největší jsou nejlepší. Přitom to není vůbec pravda. Třeba já jsem měl jestřábici, která lovila ve váze jen 88 deka a dokázala v zimě chytit lišku. Velikost je samozřejmě plus, ale je to hlavně o srdíčku,“ vyvrací jeden z mýtů zkušený sokolník.

Kromě práce na letišti se Václav Šena ve svém volném čase věnuje ornitologii. Podílí se na kroužkování a monitoringu ptáků v CHKO Labské pískovce, v Národním parku České Švýcarsko, vyrábí budky pro sovy a umělá hnízda pro čápy bílé, černé a luňáky. „Myslím, že populace dravců ve sledovaných oblastech je minimálně stabilní, počty některých druhů se i zvyšují. Ve Šluknovském výběžku mi vznikla naprosto fantastická populace luňáků červených, přibývá i vzácnější luňák hnědý. Mám tu na komíně sokoly, populace jeřábů popelavých se také zvyšuje. Takže za mne spokojenost,“ pochvaluje si situaci na severu Čech zkušený ornitolog. Letos kromě běžných druhů kroužkoval na Šluknovsku například i orly mořské, kteří v tomto regionu v počtu dvou párů hnízdí pravidelně.