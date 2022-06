Je to největší původně české představení, co kdy na Křižíkově fontáně bylo, kombinuje světlo, oheň, hudbu, tanec a akrobacii. Tvůrci přidali do fontány další světla, na ohňových efektech spolupracuje rakouská společnost Expo, která dodává plamenomety na koncerty kapely Rammstein. „Máme tam spektakulární věc, která se jmenuje Teslův transformátor – srší blesky a hraje hudbu skrze elektřinu, je speciálně sestaveno pro představení,“ zmiňuje Skočdopole.

Letos show reprízují od června opět na výstavišti, má se přestavit také v Brně na přehradě, což bude poprvé mimo Prahu. „Máme nabídky i ze zahraničí, kde je na řadě míst dlouhodobá spolupráce,“ nastiňuje jeden ze spoluautorů projektu. Nijak netají, že představit projekt jinde je technicky i finančně velmi nákladné. „S penězi souvisí i fakt, že v současné době něco organizovat a plánovat je stále složitá záležitost,“ říká Skočdopole.

V kultuře se angažuje hlavně jako impresário, tedy prodává a tvoří umělecké produkce. Po letech zkušeností z ochotnické a spolkové činnosti založil v roce 2013 vlastní agenturu KAŠPAŘI. „Podnikání v oboru kulturních služeb je pro mě radostí a zábavou,“ usmívá se při vzpomínce na rodinné akce, slavnosti, přednášky a eventy, které pořádá a účinkuje na nich po celé republice.

Pomoc Ukrajině

Situace během covidu mu opravdu nesvědčila. Věnoval se více než kdy dříve své další a původně vystudované profesi propagačního výtvarníka. Tvořil grafiku, psal články nebo sázel knihu, ale lidé mu chyběli. „Vždy jsem věděl, že mám lidi rád, střídat dlouhé hodiny u počítače aktivitou venku na akcích je příjemné. A teď jsem to zjistil na sto procent,“ potvrzuje. Měsíce a v součtu více než rok trvající „nucená izolace“ byla podle něj smutná.

„Organizace akcí je pro mě vášní, snažím se jimi mnohdy také pomáhat nebo každoročně podporuji různé projekty,“ přiznává Skočdopole. Inicioval či podpořil několik benefičních akcí a sbírek, jako třeba letošní březnový dětský karneval na pomoc Ukrajině v jihlavském DKO. Loni v srpnu udělal v Polné rodinné podvečery v polenském parku na počest kamaráda Františka Vacka, který v únoru 2021 zemřel. „Podobné programy nebo aktuálně nejvíce potřebné sbírky na pomoc Ukrajině plánuji i na letošní rok,“ dodává.

Poněkud důkladnější přípravu pak vyžadoval další projekt a to unikátní karty. Ty Jakub Skočdopole připravoval s již zmíněným kamarádem, polenským osmdesátiletým všeumělem Františkem Vackem. Ten chtěl původně udělat kalendář. Jakub Skočdopole ale usoudil, že to by byla jednoletá záležitost a lepší budou hrací karty. „A Fanda byl takový pilný, že mi za tři dni donesl karty nakreslené. Byl to Černý Petr, takže se jednalo o šestnáct skic obrázků,“ vzpomíná dodnes Skočdopole na zesnulého kamaráda.

Skočdopole měl sice zkušenosti s grafikou, ale karty nikdy nevydával a dva roky se všechno průběžně učil. „Vznikly čtyři balíčky různých karet. Dva jsme vydali v roce 2018, další dva v roce 2020 a teď jsem na to zůstal sám,“ říká smutně. Pátý balíček zůstal rozkreslený zhruba do poloviny, možná se podaří ho dokončit celý.

Nová stolní hra Brambole

Karty se dají koupit v Polné a na dalších místech v kraji, ale také třeba v Praze nebo Olomouci a pochopitelně i na internetu. Do českých i světových domácností se za ty roky podařilo prodat a rozdat radost několika tisícovkami balíčků. „Myšlenka vznikla v prostředí pro karty typickém, u piva, naše karty si ale může zahrát celá rodina,“ popsal na začátku roku 2020 s úsměvem kreslíř František Vacek. Skočdopole jen dodává, že on nikdy nehraje karty o peníze a aktuálně s dalším kamarádem Petrem Holasem chystá úplně novou stolní karetní hru s názvem Brambole.

Některé jeho aktivity vznikají spontánně. Tak to bylo i s jeho rekordem, nejdelší cuketovou špagetou v červenci 2018. „Nejím nic živočišného, mám rád zeleninu a jednou doma jsem při její přípravě vytvořil delší cuketovou špagetu. V historii jsem organizoval už tři ohňové rekordy v rámci festivalu Polná v plamenech, napsal jsem tedy tento netradiční nápad panu Markovi z agentury Dobrý den,“ vzpomíná, jak vše začalo. Pokračování bylo rychlé. Hned druhý den poté v Pelhřimově vytvořil špagetu o délce 560 centimetrů.

Další zeleninovou kreaci předvedl na polenském Mrkvancobraní v srpnu 2021. „Jsem polenský patriot a mrkev mám rád, zkusil jsem udělat nejdelší špagetu z mrkve a povedly se necelé čtyři metry,“ líčí Skočdopole a pokračuje s úsměvem: „Líbí se mi na tom ta trochu bláznivá odvaha něco takového vymyslet a vylézt s tím před lidi na pódium. Bavit, to mě baví.“