Nejkrásnější terén. Krajina Kokořínska zaujala orientační běžce z celého světa

Pokud by se v orientačním běhu udělovali Oscaři, pak by si hlavní cenu odnesl českolipský rodák Petr Karvánek. Právě on připravil závod na klasické trati na Mistrovství světa v orientačním běhu, které loni v červenci hostilo Česko s centrem v Doksech. A vyhrál s ní anketu prestižního magazínu World of O.

Nejlepší český reprezentant Miloš Nykodým. | Foto: Český svaz orientačních sportů

Světovou tratí roku 2021 se stala ta v okolí Dubé, konkrétně v částech Dřevčice a Heřmánky. „Pro závod byl vybrán jeden z nejkrásnějších terénů, které lze v Česku najít. Přestože se zde poslední závod konal před 40 lety,“ upřesňuje autor trati a běžec Petr Karvánek, jehož mateřským klubem je OK Jiskra Nový Bor. Krajinu v oblasti Kokořínska zná dobře z výletů i výběhů. Nabízí pískovcové labyrinty, hluboké rokle, skalní věže a divoký les chráněné krajinné oblasti. OBRAZEM: Mrazivé kouzlo zámku. O zimní prohlídky na Hluboké nad Vltavou je zájem Trať vznikala více než dva roky. Petr Karvánek, který je profesí knihkupec, ve volném čase chodil do lesa, hledal zajímavá místa pro kontroly a od počítače vše detailně proměřoval, aby trasa byla orientačně náročná a prověřila závodníky po všech stránkách. A to se povedlo. Autor se musel navíc potýkat s několika problémy, třeba ochranou krajiny. Vedení CHKO totiž určilo oblasti, kde nešlo umístit kontroly nebo jimi vůbec běhat. Tratě také musely vyhovovat televiznímu přenosu, který vysílaly televize v řadě zemí. Postupně vytvořil 40 verzí, tu finální asi měsíc před šampionátem. Úctyhodné parametry trati Vítězná klasická trať měřila přes 13 a půl kilometru vzdušnou čarou, převýšení se vyšplhalo přes 1 000 výškových metrů a závodníky čekalo 29 kontrol. Z těchto úctyhodných parametrů šel respekt. „Tento závod si budeme dlouho pamatovat, ta trať měla všechno – náročné volby postupů, kde si nikdo nebyl jistý, jestli běží správně na další kontrolu,“ komentoval nejlepší český reprezentant Miloš Nykodým, který obsadil 8. místo. Mladík z Turnova propadl počítačovým hrám. Dostal se až na mistrovství S Karvánkovými tratěmi by se měli setkat také účastníci Světového poháru, který v roce 2023 opět zamíří do Česka. Závodníci z celého světa by se s mapou v ruce měli proběhnout například centrem České Lípy. Hlasování v anketě se zúčastnilo přes 10 000 nejen orientačních běžců z celého světa. České vítězství je historickým momentem. Trať z mistrovství světa uspěla teprve podruhé v historii, naposledy v roce 2015. V anketě uspěly i další české tratě z mistrovství v Česku. Na čtvrtém místě se umístila ta ze sprintového závodu v Terezíně. Hned za ní byla trať na svazích Bukové hory v Jizerských horách. Mistrovství se konalo na severu Čech od 3. do 9. července.