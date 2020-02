„Střechu jsme letos chtěli nechat za 200 až 300 tisíc korun opravit. Teď je ale její třetina úplně pryč,“ sdělila Ivana Zecková. Plánovanou opravu tak běsnící živel urychlí.

Větrná smršť dorazila do Řehlovic kolem pondělního poledne a trvala zhruba pět minut. „V 11.45 mi kolegyně napsala sms zprávu, že nám na stáji padá střecha,“ upřesnila Ivana Zecková s tím, že v první chvíli cítila jen těžko popsatelnou bezmoc. Majitelé stáje po prvotním šoku rychle přispěchali do budovy a pod vzniklé díry dávali kbelíky, do nichž chytali vodu ve snaze zabránit ještě větším škodám. Následně ke stáji přijeli místní dobrovolní hasiči, kteří všechny uvolněné části sundali.

Profukující střecha však nebyl jediný problém, který nárazový vítr způsobil. „Máme tu také malé poníky. Jejich výběh byl úplně zasypaný troskami, ale byli v boudičce, která nepřízeň počasí vydržela,“ oddechla si Zecková. Její manžel připomněl, že se tímto místem silný vítr neprohnal poprvé. „Pamatuji si, že i v minulosti tu foukal silný vítr, ale ještě nikdy nám takto stáj nepoškodil. Tamhle máme úplně ohnutou trubku,“ dodal a rukou ukazoval na část střešní konstrukce.

Děravou střechou začalo do stáje prakticky okamžitě pršet, což znamenalo, že suché seno zmoklo a navlhly také piliny, které nutně potřebuje jeden ze zdejších malých poníků. Zničena byla také králíkárna. Právě tato zvířata manželé Zeckovi přemístili do dočasného domova. „Neměli jsme je nouzově kam dát, tak jsme udělali náhradní králíkárnu z dopravníku na koně,“ řekla majitelka.

Kromě poničeného majetku dělá Zeckovým starosti také skutečnost, že výdělečná činnost stáje je přinejmenším na nejbližší dobu přerušena. „Máme sice uzavřenou pojistku, ale myslím si, že veškerou škodu z této částky zaplatit nedokážeme. Pokusíme se co nejrychleji obnovit jezdeckou část. Právě zisky z jezdectví bychom rádi financovali obživu pro koně,“ poznamenala Ivana Zecková

Majitelé stáje se obrátili na vedení obce Řehlovice s prosbou o vytvoření transparentního účtu, na který by lidé mohli posílat peníze na opravy. „Prostřednictvím sociální sítě Facebook jsem se obrátila také na Ústečany, zda by nám nebyli ochotni pomoct. Několik lidí se mi ozvalo a nabídlo, že by nám pomohli a dali nám například králíkárnu,“ popsala Zecková.

Jak vysoké škody silný vítr na jejich stáji napáchal, zatím není jasné. Nicméně obvyklý provoz řehlovické stáje je v těchto dnech výrazně omezený.