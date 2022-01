"Jsme tady poprvé. Dcera sem pojede ve čtvrtek na lyžařský výcvik, takže jsme to sem přijeli omrknout, a vyzkoušet. Děti nám letos začaly lyžovat, tak i proto. Je to tady super, mohou lyžovat samy, krásně na ně vidíme, je tady pro ně úplně ideální prostředí. Lidé jsou tu přátelští, máme kam zalézt a nevím, jak to je jinak, ale dnes to tu není vůbec přecpané," pochvaloval si Tomáš Rejnyš, který do Černé Vody přijel s rodinou z Hradce Králové.

Naopak častým hostem je tu Kamil Vrzáček z Chrudimi: "Máme chalupu v Orlickém Záhoří a jezdím sem léta letoucí, líbí se nám tu, malá sjezdovka - pro děti je supr. Podmínky pro lyžování jsou výborné, počasí dobré, takže jsme spokojení."

Sněžná děla jedou na plné obrátky. Po týdnu oblevy se lyžaři opět svezou

I zdejší areál využíval teploty pod nulou v sobotu k zasněžování, stejně jako ten v Bedřichovce, kde však vlek stál. Ne ani tak pro nedostatek sněhu, jako pro nedostatek lidí. V podstatě se čeká už jen na ně. V následujících dnech se tu uskuteční lyžařský výcvik.

Obleva překazila sezonu, krátce po jejím rozjezdu, v lyžařském areálu Nella Bartošovice v Orlických horách. "Zásoby sněhu do jara nemáme. Jeli jsme až do neděle po Novém roku, ale obleva nás podrazila. Tento víkend jsme využili, abychom naplnili zásoby sněhu na jaro, protože to, co jsme měli, nám oblevou uteklo. A jelikož víme, že první týden v lednu je zájem minimální, pokud se nekonají školní kurzy - a ty letos nemáme, tak jsme nechali zavřeno a čas jsme věnovali přípravě areálu, abychom mohli v pátek 14. ledna otevřít," vysvětluje provozovatel Jan Sotona.

O poznání lépe na tom je výše položené Ski centrum Říčky, kde v neděli teploty klesaly k minus 6 stupňům Celsia. "Vrstvu sněhu na sjezdovkách jsme díky technickému zasněžování vylepšili na 50 až 100 centimetrů. Přepravní zařízení jsou v provozu všechna, těšit se tedy můžete na šestisedačkovou lanovku a také Tatrapomu," hlásilo středisko v neděli.

Tudy ne. Hraniční přechod v Petrovicích u Karviné je zavřený

Ve skicentru v Deštném v Orlických horách leželo v sobotu 55 centimetrů sněhu a v provozu byly obě lanovky. O víkendu se lyžovalo také u Šerlišského Mlýna, v Sedloňově, Olešnici v Orlických horách a ve Zdobnici.

Na běžky lidé mířili především do vyšších partií hor. V pátek odpoledne byly upraveny bílé stopy v rozsahu od Homole až na Panské Pole.

Sněžit by v Orlických horách mělo ještě v pondělí a v druhé polovině týdne. Mrazivé počasí s teplotami od minus 5 do minus 12 stupňů bude panovat až do středy, pak mírně stoupnou, ale stále by měly klesat pod bod mrazu.