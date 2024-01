Tento závod psích spřežení se těší dlouholeté tradici, která sahá až do roku 1997. Jak loni pro Deník zavzpomínal zakladatel a ředitel závodu Pavel Kučera, prvního ročníku, který uspořádal s manželkou, se zúčastnilo 17 musherů: „V Orlických horách jsme zrovna rok před tím byli trénovat, bylo to příjemné, pěkné trasy, v létě jsme pak zašli za paní starostkou a ona souhlasila, abychom závod uspořádali.“

Bohužel, ještě před startem mu utekli dva psi a jeden z nich, sibiřský husky Šedivák, byl u vzdálené vesnice zastřelen. Přesto závod odstartoval a na jeho památku byl pojmenován Šediváčkův Long. Dnes se těší mnohem větší účasti i popularitě všech fanoušků, kteří si tuto akci nechtějí nechat ujít.

Její základnou bude opět Jedlová, část Deštného v Orlických horách, odkud 23. ledna odstartuje první - noční etapa.

„Orlické hory se znovu stanou arénou pro neobyčejný závod psích spřežení nazvaný Šediváčkův Long, který přivádí do regionu atmosféru severské divočiny. Díky výjimečnému přírodnímu daru v podobě sněhové nadílky jsme připraveni přivítat všechny závodníky, fanoušky a novináře, kteří se zúčastní tohoto zimního dobrodružství. Šediváčkův Long se bude konat od 23. ledna do 27. ledna 2024. Závod nabídne divákům a účastníkům pět vzrušujících etap, proplétající se malebnými hřebeny Orlických hor. Slavnostní zahájení pro veřejnost proběhne v úterý 23. ledna v 17.00 hodin v Deštném v Orlických horách,“ zve Kučera.

Zdroj: archiv pořadatelů

Mushery a jejich psy čeká tradiční 200 kilometrů dlouhá čtyřetapová trať a 300kilometrová pětietapová trať nevyzpytatelnou a krásnou přírodou Orlických hor. Jak připomíná pořadatel, lídrem závodu mezi českými účastníky je Roman Novotný z Příbramska, který ještě žádný z ročníků nevynechal, mezi úspěšné české favority patří také Roman Habásko z Karlových Varů.

Úspěchy v soutěžích samozřejmě mushery těší, ale jak tvrdí Roman Habásko, není to to nejdůležitější:„V mém případě je to už životní styl, ty pejskové jsou moje rodina, jsou to moje děti, žiji s nimi a oni se mnou, jezdím s nimi po závodech, trénujeme. Člověk jim musí věnovat čas, zvlášť když se připravuje na nějaké vrcholné závody, pak s nimi trávím osm až deset hodin denně v tréninku, v péči o ně, v krmení a samozřejmě i mimo těch deset hodin jsem jim nablízku, ať už doma, na úvazišti či když spím v autě. To je mým druhým domovem, někdo si koupí pěkný rodinný luxusní osobák, já velkou žlutou dodávku,“ říká s úsměvem.