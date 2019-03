"Po poravě střechy a menší věžičky, přicházejí na kamenné, klempířské, truhlářské a kovářské prvky, a také hlavní radniční věž. Část specializovaných řemeslnických prací uvidí lidé přímo na náměstí," říká mluvčí radnice Michal Folta.

Restaurovány budou i gotické a renesanční prvky na obou kamenných schodištích, a rovněž obnoví historické sluneční hodiny na nároží radnice. Řemeslníci budou na věžní konstrukci pracovat před zraky kolemjdoucích na Horním náměstí.

Některé opravy budou hotové ještě letos, činnosti na dvou kratších stranách radnice potrvají do roku 2020. Staveniště bude po celou oploceno, lidé se ale dostanou do radnice i do podloubí a restaurace a galerie Caesar.

„Chceme zajistit také nepřetržitý přenos stavebních prací on-line kamerami. Před informační centrum bychom umístili velkoplošnou obrazovku s orlojem, protože na tuto část radnice bude kvůli plotu a lešení ztížený výhled,“ doplnil radní Martin Major.

Obnova fasády a věže přijde na zhruba 57 milionů. Přispěje dotace z ITI Olomoucké aglomerace.