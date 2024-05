Po Vánocích 2021 se mu život obrátil vzhůru nohama. Do orlovské nemocnice zamířil se zarůstajícím nehtem na palci pravé nohy, o měsíc později byl rád, že žije. Lukáš Kozel z Orlové se dodnes potýká s následky. Zdravotníkům vyčítá hned několik pochybení a částečně na základě znaleckých posudků žádá odškodnění v milionech korun.

Zarostlý nehet ho málem připravil o život. Muž nyní žádá po nemocnici miliony | Video: Deník/Petr Jiříček

Čtyřiatřicetiletý Lukáš Kozel z Orlové zavítal 27. prosince 2021 do orlovské nemocnice (pracoviště spadající pod Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj - pozn. aut.) kvůli zarůstajícímu nehtu na palci pravé nohy. Bylo mu provedeno částečné stržení nehtu. Místo, aby pro něj ale komplikace skončily, teprve začaly.

„Po několika dnech palec zarudl, ale přisuzoval jsem to reakci po zákroku. Dostal jsem střídavě obrovské zimnice a horečky přes 41 stupňů, třásl jsem se, přítelkyně říkala, že jsem prospal téměř v kuse několik dní,“ vzpomíná Kozel na období zkraje ledna, které by nejraději vypustil z hlavy, naopak si z něj ale musí dál vybavovat co největší podrobnosti – bude je potřebovat.

Jakmile toho byl schopen, zavítal Kozel na orlovskou chirurgii znovu – na invalidním vozíku, nebyl už schopen chůze. „Otok mi namazali višňovou mastí, dali berle a doporučili mi navštívit praktického lékaře za účelem odběru krve a vyloučení dnové artritidy,“ popisuje muž.

S „praktikem“, který odběry nedělá, se spojil a ten jej poslal k jinému lékaři do nemocniční ambulance, kde Kozel v nejbližší možný termín podstoupil odběry krve. Pro silné bolesti jej otec ještě tentýž den odvezl do nemocnice, kde jej sestra nejprve odmítla přijmout s tím, že výsledky odběrů ještě nejsou.

Nemocnice OrlováZdroj: Deník/Petr Jiříček

Po urgencích jej ale lékař přijal, podle Kozla bez vyšetření předepsal léky na předpokládanou dnu a nohu namazal Višňevského mastí. S velkými bolestmi pacient zamířil domů. „Z prášků se mi udělalo zle, skoro týden jsem zvracel, nic nejedl, shodil jsem několik kilo,“ pokračuje Kozel.

Nemocnice provedla chybné testy

Už následující den, 14. ledna, však pacientovi volal jeho praktický lékař s tím, že se sestra kolegy, k němuž byl Kozel odeslán na odběry, spletla a místo na dnu nechala udělat testy na revma. Musel je tedy podstoupit znovu a ve velkých bolestech vydržet několik dalších dní.

Výsledků (které později určily, že o dnu se nejedná - pozn. aut.) už se ale Kozel doma nedočkal. Kvůli neustálým mdlobám, studenému potu a nesnesitelným bolestem jej přítelkyní zavolaná sanitka odvezla na urgentní příjem havířovské nemocnice.

„Už při příjmu se zhrozili, co s nohou mám. Ihned viděli, že jde o šílený zánět a těžkou infekci s rozvinutou sepsí (otravou krve - pozn. aut.), noha byla ve fatálním stavu. Hned po půlnoci mě operovali a říkali, že jsem mohl přijít o nohu nebo i zemřít,“ vzpomíná pro Deník Kozel.

Dnes lituje, že se zarůstajícím nehtem nešel jinam než do Orlové. Z havířovské nemocnice jej propustili s tím, že lze očekávat trvalé následky v hybnosti a přetrvávající bolesti, ostatně po devíti měsících musel muž podstoupit další operaci a lékaře navštěvuje dodnes.

Brzy Lukáš Kozel nabyl přesvědčení, že někdo něco „zvoral“. Na konci února 2022 proto podal na policii trestní oznámení pro možné zanedbání lékařské péče a následně i stížnost k okresnímu sdružení České lékařské komory v Karviné. Po 14 měsících a řadě urgencí, přestože lhůta pro vypořádání činí devět měsíců, obdržel z karvinského sdružení České lékařské komory zamítavé stanovisko s tím, že lékař nepochybil.

Stav chodidla k 7. únoru 2022Zdroj: se souhlasem Lukáše Kozla

„Kulhám, mám akutní zánět cév, denně velké otoky a nemůžu skoro nikde pracovat, protože neprojdu zdravotní prohlídkou. Jako řidič kamionů jsem skončil, s narozeným synem si nikdy nebudu moct pořádně hrát,“ štve Lukáše Kozla, který však těsně nedosáhl ani na uznání částečné invalidity.

„Věc se jeví složitější, než je pacientem v médiích prezentována. O tom svědčí například i skutečnost, že znalec oslovený Českou lékařskou komorou v rámci probíhajícího řízení věc nehodnotil jako pochybení lékařů nemocnice,“ řekl Deníku k této záležitosti ředitel Nemocnice Karviná-Ráj Ivo Žolnerčík.

Znalec: Zanedbání profesních povinností

S verdiktem, vypracovaným navíc údajně bývalými či stávajícími kolegy orlovských lékařů, se však Kozel nehodlal smířit a najal si právníka i znalce v oboru lékařství. „V tomto případě měla být nasazena antibiotika. Antibiotika nebyla podána ani doporučena. To je považováno za profesní chybu. Správný postup by byl, kdyby při prvních známkách infekce byla podána antibiotika,“ stojí v závěru znalce v oboru zdravotnictví Zbyňka Dandy k lékařské péči po otoku nohy s tím, že nasazení antibiotik při známkách zánětu by mělo byt známé všem lékařům.

„Každá rána nebo operační zásah se může infikovat. Tomu nelze zabránit. Lékař by měl však znát, jak tomu zabránit, nebo jak v případě infekce toto léčit. V tomto konkrétním případě lze hodnotit jako zanedbání profesních povinností. Jiní zdravotníci nejsou za zvolený postup odpovědni,“ uvádí znalec ve zprávě.

S touto argumentací i detailním popisem událostí následně Kozlův právník předložil odvolání k České lékařské komoře, která rozhodnutí okresního sdružení o nezahájení disciplinárního řízení s daným lékařem (G. G. - pozn. aut.) zrušila a vše vrátila k novému projednání a rozhodnutí. „Čestná rada České lékařské komory prostudovala námitku, kterou vypracoval advokát stěžovatele, a konstatuje, že námitka je důvodná a stížnost je třeba došetřit,“ stojí v rozhodnutí, které má Deník k dispozici, stejně jako veškerou ostatní dokumentaci včetně lékařských zpráv pacienta.

Znalec také vyčíslil nemajetkovou újmu na zdraví Lukáše Kozla za léčení následků operace na zhruba padesát tisíc a ztížení společenského uplatnění na téměř 430 tisíc. Jako peněžitou náhradu tak Kozel po karvinské nemocnici žádá na 480 tisíc, dále desetitisíce za vypracování znaleckého posudku a služby právníka, celkem asi 495 tisíc. Dále chce žádat také nemajetkovou újmu za peníze, které si mohl vydělat jako řidič kamionu.

Aktuální stav chodidla Zdroj: se souhlasem Lukáše Kozla

Celkem tak po nemocnici žádá částku ve výši nižších milionů korun.

Nemocnice ale prozatím žádné peníze vyplácet nehodlá. „V současné době není k dispozici výsledek řízení vedeného u České lékařské komory, což je pacientovi dobře známo, a který je zásadní ke konečnému posouzení věci. Nemocnici je celé situace pochopitelně velice líto. Nemocnice je však zároveň de facto i správcem veřejných peněz, proto výplata požadovaných či případně jiných finančních částek je závislá na splnění několika podmínek,“ stojí ve vyjádření ředitele karvinské nemocnice Ivo Žolnerčíka pro Deník, v němž dodal, že medializaci případu nepovažuje za šťastnou.

Případ míří k soudu

„Nejde o mě, nepotřebuju vysoudit dům, chci se jen domoci práva a uživit rodinu. Orlovská nemocnice je svými občasnými excesy pověstná. Nebyl jsem na nikoho zlý, arogantní, jsem normální chudý člověk, který pracoval, po letech se nám podařilo přivést na svět syna, který neléčením mého zánětu přišel o aktivity se svým tátou a možná i kroužky a lepší život,“ uzavírá Lukáš Kozel.

Případ ale ještě neskončil. Kozlův právník nemocnici zaslal předžalobní výzvu k úhradě nákladů za poskytnutí svých právních služeb, na kterou nemocnice v termínu nereagovala. Celý případ tak nejspíše brzy skončí u soudu.