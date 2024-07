Ostravská osada Bedřiška měla od zdejšího městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky příslib celkové revitalizace, jež by nadále počítala s dosavadními nájemníky. Z té ale nyní sešlo a radnice chce lidem postupně ukončovat nájemní smlouvy. Deník.cz se na důvody zeptal starosty obvodu Patrika Hujduse (Nezávislí).

Proč najednou takový obrat? V čem je problém?

Domy v osadě Bedřiška byly vybudovány jako dočasně bydlení. Jejich životnost vnímáme jako omezenou a nemáme ambici je všechny opravit do současných standardů. Podle našich analýz by se jednalo o neefektivní vynakládání financí. Kanalizace je původní, elektřina zastaralá a vodovod potřebuje rekonstrukci.

Do oprav domů investovali obyvatelé nemalé peníze, teď se z nich mají vystěhovat.

Pokud někdo investoval do oprav domů, nemuselo se vždy jednat o odborný zásah. V minulosti na Bedřišce vznikaly nepovolené přístavby, zateplovalo se svépomocí způsobem, který domům spíš ublížil než pomohl. V tomto trendu už městský obvod nechce pokračovat.

V dopise místním píšete, že je nechcete připravit o střechu nad hlavou a nabídnete jim náhradní bydlení. Na schůzkách je ale obvod vybízel podepsat dodatek k nájemní smlouvě, v němž se píše, že nájemník nemá nárok na poskytnutí náhradního bydlení. Proč?

Smlouva uzavřená na dobu určitou obvykle nezavazuje pronajímatele k tomu, aby nájemníkovi poskytl náhradní bydlení po uplynutí sjednané doby pronájmu. Dodatkem na tuto skutečnost upozorňujeme. Nicméně platí veřejný příslib, že obyvatele Bedřišky nechceme připravit o střechu nad hlavou a řádným nájemníkům jsme připraveni poskytnout náhradní bydlení. Lidé mohou oslovit radnici s žádostí o přidělení bytu. Není ale reálné, abychom náhradní bydlení poskytli všem najednou v jednu chvíli. Proto se o něm s některými bavíme už nyní.

close info Zdroj: Deník/Zuzana Hronová zoom_in Tento dům v osadě Bedřiška si jeho nájemníci postupně opravili. Nyní jim vyprší nájemní smlouva a oni ho budou muset opustit

V případě poškození či vady, jež by způsobily neobyvatelnost domu, nicméně nájemní smlouva zanikne dle dodatku ihned a nájemník se musí do dvou týdnů vystěhovat.

To není žádná záludnost, ale běžný postup. Jsme připraveni na součinnost a o naše nájemníky se postaráme, třeba právě poskytnutím náhradního bydlení.

Neznamená to, že obvod může kdykoliv jakýkoli z domů prohlásit za nezpůsobilý, a donutit tak nájemníky do dvou týdnů k vystěhování?

Ne, neznamená.

Jaké jsou vaše další záměry s lokalitou Bedřiška?

Rádi bychom vybudovali novou Bedřišku, ve které bude primárně nájemní bydlení, ideálně v jedno až dvoupodlažních domech se zahradami. Nebráníme se, aby v nových domech bydleli i někteří současní nájemníci. Nechceme lokalitu rozprodat. Rádi bychom, aby většinově zůstala ve správě městského obvodu. Nebráníme se ale zapojení soukromého sektoru. Předcházet všemu ale musí vybudování nové infrastruktury a také nepopulární krok, kdy se sníží současný počet starých domů v neutěšeném technickém stavu.