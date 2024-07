Osadu Bedřiška najdeme v ostravském městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Bývala poklidnou dělnickou kolonií i vyloučenou lokalitou, několikrát jí hrozilo vystěhování. To se opakovaně podařilo odvrátit Evě Lehotské, jež tu mnoho let bydlela. Spojila sousedy z majority a romské minority a důsledně se zasazovala o dodržování pořádku a pravidel. Vše vypadalo nadějně, nyní ale mnohým občanům opět hrozí vystěhování.

Dle původních záměrů měla v létě 2024 začínat v osadě obnova kanalizace, rozvodů vody i elektřiny, rekonstrukce domů a stavba nových. Jenže místo toho přišly koncem května obyvatelům dopisy, v nichž je starosta obvodu Patrik Hujdus (Nezávislí) informoval o usnesení rady. Ta rozhodla, že vzhledem ke špatnému stavu zdejší infrastruktury a domů by revitalizace nebyla hospodárná.

Když Deník.cz na konci června osadu navštívil, stálo tu zrovna auto monitorující kanalizační sítě. Na dotaz, jak to se zdejší kanalizací vypadá, pracovník konstatoval, že je sice stará, ale zachovalá. „V Ostravě jsem už viděl mnohem horší,“ dodal. O kanalizaci a vodovodu přitom místostarosta obvodu Jiří Pagáč (KDU-ČSL) na facebooku prohlásil, že „je jako cedník“ a rekonstrukce by stála stovky milionů korun.

Z jednoho udržovaného domku vychází romský manželský pár a prochází zahradou lemovanou květinami. „Pěkný domek, ne? Ale podle radnice zcela nevyhovující, nájemní smlouvu nám neprodlouží,“ říkají a zvou reportéry dovnitř. V útulném a moderně zařízeném obývacím pokoji konstatují: „Makáme na směny, chodíme na brigády, abychom vše ufinancovali. A teď to máme opustit?“

V polovině července dorazil do Bedřišky i prezident Petr Pavel s manželkou Evou, jenž se o hrozbě vystěhování dozvěděl na setkání s aktivními občany z regionů v Lánech. „Podporuji svépomoc místních obyvatel a oceňuji atmosféru a komunitní práci, která je zde silně vidět. Proto budu nadále sledovat vývoj situace, postup městské části u nájemních smluv a pokračování projektu revitalizace kolonie Bedřiška,“ uvedl v prohlášení na sociálních sítích.

Podle místostarosty Pagáče radnice prezidenta ráda pozve na zasedání rady, kde se parametry smluv budou řešit. „Nicméně stále platí, že k těmto krokům jsme ve volbách byli zvoleni my, ne pan prezident,“ uvedl na facebooku.

Místo oprav vystěhování

Nájemníky Bedřišky zdejší radnice rozdělila do tří skupin. První by se měla vystěhovat do konce září příštího roku, druhá do konce května 2029. „V druhém případě jde o baráky, do jejichž oprav šly peníze z rozpočtu obvodu, takže radnice musí počkat pět let, jinak by byli popotahováni za zmařenou investici,“ podotýká Eva Lehotská. Třetí skupina jsou rodiny se smlouvami na dobu neurčitou, těch by se změny týkat neměly.

Radnice si pak zvala v červnu lidi z prvních dvou skupin na osobní konzultace a k podpisu dodatku k nájemní smlouvě. Ten už ale tvrdil něco trochu jiného než dopis. První skupině třeba oznamoval, že prodloužit platnost nájemní smlouvy do slibovaného konce září 2025 lze pouze podepsáním dodatku. Tím by ovšem nájemník souhlasil, že dům se již nebude v případě závady opravovat a pronajímatel může nájemce vyrozumět, že objekt není způsobilý k užívání. Nájemce by ho pak musel vyklidit do dvou týdnů.

close info Zdroj: Deník/Zuzana Hronová zoom_in Eva Lehotská (uprostřed v růžovém) a její dcera Lydie (vpravo) probírají s obyvateli osady Bedřiška jejich dodatky k nájemní smlouvě

Ač by se třetí skupiny dodatky týkat neměly, Lehotská se domnívá, že i tito nájemníci budou muset pryč. „Stačí, když úřady prohlásí dům za nezpůsobilý k bydlení, nebo jim nasadí nájem, jenž nebudou schopni zaplatit,“ upřesnila.

Starosta Hujdus v dopise také sdělil: „Rozhodně mohu deklarovat, že nechceme obyvatele osady připravit o střechu nad hlavou.“ Městský obvod je prý připraven „nabídnout buď náhradní bydlení, nebo finanční pomoc do výše 30 tisíc korun“. Jenže v posledním bodu dodatku se píše: „Nájemník nemá nárok na poskytnutí náhradního bydlení.“

Na dotaz Deníku, jak to tedy s náhradním bydlením bude, Hujdus uvedl, že obyvatele pouze upozorňovali, že náhradní bydlení po konci pronájmu nelze nárokovat. „Nicméně platí veřejný příslib, že obyvatele Bedřišky nechceme připravit o střechu nad hlavou a řádným nájemníkům jsme připraveni poskytnout náhradní bydlení,“ dodal.

Nedávají nám na výběr

Na lavičkách u komunitního centra posedávají místní z majority i z romské minority. Boje o zachování osady a půtky s úřady je za ty roky spojily.

„Byla jsem na úřadě, dali mi dodatek, abych ho podepsala. Odmítla jsem, že ho chci nejdřív přinést manželovi domů. Hned mě upozornili, že když ho nepodepíšu do 30. června, tak mi smlouvu neprodlouží,“ vypráví jedna z obyvatelek Bedřišky z první skupiny, které právě končí nájemní smlouva.

close info Zdroj: Deník/Zuzana Hronová zoom_in Rokování obyvatel osady Bedřiška. Zdejší majoritu a romskou minoritu spojily letité boje s úřady, které mají s lokalitou jiné záměry

„Tak co teda máme dělat? Nepodepíšeš, vyhodí tě, podepíšeš, vyhodí tě taky,“ zajímá se sousedka z téže skupiny. Redakce zná jména obou žen. Obě se je bály uvést ze strachu z úřadů.

Mladík Jan Žemba žil v kolonii od malička. „Nabídli mi koupit vedlejší domek. Byl v šíleném stavu, odvezl jsem z něj tuny bordela, opravil. Něco mi přispěli, zbytek jsem dal já. Před osmi lety mi dali smlouvu na dobu neurčitou, tak jsem do toho vrážel další peníze. Ale když budou chtít, vystěhují nás všechny,“ líčí.

Kvapík jak sviňa

Eva Lehotská již několikrát pomohla Bedřišce přežít, teď ji čeká nejtěžší zkouška. Z „odbojářky“ se před rokem stala domovnicí - preventistkou placenou radnicí. Funkci v červnu položila, když po ní radnice chtěla, aby nové záměry s lokalitou vysvětlila místním. „Dohoda zněla, že já se postarám o klid a pořádek a oni dají Bedřišce pokoj. Já dohodu dodržela, oni ne,“ prohlašuje.

Lidem z osady doporučila dodatky nepodepsat, ale konečné rozhodnutí ponechala na nich. Ze čtrnácti domácností jich nepodepsalo dvanáct. Místo toho poslali radnici Mariánských Hor a Hulvák žádosti o uzavření standardní nájemní smlouvy do termínů uvedených v dopisech od starosty. Jak v nich uvádějí, dodatky nepodepsali, protože jsou podle nich manipulativní, v rozporu s novým občanským zákoníkem a zneužívají tísně obyvatel.

„Od radnice je to kvapík jak sviňa, abychom nestíhali včas reagovat. Mám práce až nad hlavu, ale vedení obvodu už mě neskutečně dožírá. To mi dává sílu,“ hodnotí situaci Lehotská.

Nyní chystají Den otevřených dveří pro veřejnost, kde by se rádi setkali i s vedením města Ostravy a zdejšího obvodu a domluvili se na řešení. Podle Lehotské také osada zřídí „sociální fond“ pro dary místních, jež by pomohli s placením nájmů těm sousedům, kteří se ocitli kvůli absenci nájemní smlouvy v tíživé situaci.

close info Zdroj: Deník/Zuzana Hronová zoom_in Jeden z opravených domů v osadě Bedřiška

Obává se, že lidi s končící smlouvou postihne stejný osud jako ty, kteří museli pryč v minulých vlnách stěhování. „Přes 90 procent z nich skončilo na ubytovnách nebo u soukromníků, ti je obrali a museli jinam. Dodnes nemají stabilní bydlení a stěhují se jak Zikmund a Hanzelka po celém Moravskoslezském kraji,“ líčí Lehotská.

S bojem proti úřadům jí pomáhá i její dcera Lydie, jež v lokalitě bydlí 22 let. „Dříve nám vyčítali, že je tady bordel a chtěli nás zrušit. Dnes tu všichni platí nájem, starají se o veřejné prostory i za své peníze, děcka chodí do školy, dospělí do práce. A zase je to špatně. Tak co po nás teda chcou?“ kroutí hlavou.

Již od roku 2018 pomáhá místním s oživováním osady Nadace Via. „Jsme nadšeni z jejich výsledků, které jsou zářným příkladem komunitní práce. Jsme proto znepokojeni, že navzdory slibům o revitalizaci osady v souladu s potřebami místních radnice přistoupila k opačnému řešení. A podle nás za nepříliš transparentních podmínek. Vyvolává to pochyby, zda neexistují i jiné motivy pro tuto rychlou akci než ty, které oficiálně deklarují,“ sdělila Deníku programová manažerka nadace Helena Masníková.

Současné dění se nelíbí ani ostravským Pirátům. „Obvod zneužívá bytové tísně a nutí nájemníkům nápadně nevýhodné podmínky. To je v rozporu se zásadami občanského práva,“ sdělil zastupitel Moravskoslezského kraje za Piráty a ostravský advokát Ondřej Ručka.