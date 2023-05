Vycházka do přírody s pěticí psů skončila pro manžele z Řestok na Chrudimsku tragicky, oba je ve středu zabil strom, který se na cyklostezku zřítil při poryvu větru. Jedinou dobrou zprávou ve velkém neštěstí je, že fenky, které přišly o oba majitele, si z útulku v nedaleké Luži, kam byly provizorně umístěny, ve čtvrtek převzal syn zesnulých manželů.

Jednu noc trávili psi v azylu v Srbcích u Luže. Potom si je vyzvedl syn zesnulých manželů | Video: Diana Šlechtová

Když se na místo pádu borovice na cyklostezku mezi Chacholicemi a Podskálou u Chrasti dostavili záchranáři, kontaktovali Dianu Šlechtovou z Unie práv zvířat v Srbcích u Luže a požádali o odchytovou službu. Jedna z fenek se totiž při tragédii zaběhla.

„Jednu fenečku, malou černou, pomohl odchytit jeden moc šikovný zasahující hasič. Běhala okolo a k nám se nechtěla přiblížit. On využil její krátké nepozornosti, když se soustředila na nás a chytil ji zezadu. Několikrát ho přitom pokousala, byla strašně vyděšená. Ale ustál to s přehledem. Druhá utekla daleko a potom se vrátila. Nechala se chytit v klidu stejně jako tři předchozí,“ popsala průběh odchytu Diana Šlechtová.

VIDEO: Vyvrácená borovice u Chrasti má další oběť. Zemřela i manželka exstarosty

Psi byli odvezeni do sídla Unie práv zvířat do Srbců. „Je na nich vidět, že jim paní dávala tu nelepší péči. Jsou opečovávaní, vyčesaní s mašličkami. Ale mají v očích obrovský smutek, jsou zmatení, vůbec nechápou, co se děje. Oni nevnímají, že páníčci nežijí. Teď jsou v cizím prostředí, kde nevidí nikde svoje milované lidi,“ popsala Šlechtová vystresovaná zvířata.

O fenky bude dobře postaráno

Fenky naštěstí v Srbcích dlouho nepobyly, hned druhý den po tragédii si pro ně přijel syn zesnulých manželů a odvezl si je. „Bylo na něm vidět, jak je má rád. Vítal se s nimi, všechny oslovoval jménem. Vzal si je všechny, ta malá žlutá prý potřebuje spousty léků,“ dodala Šlechtová.

Vycházka do přírody s pěticí psů skončila pro manžele z Řestok na Chrudimsku tragicky, oba je ve středu zabil stromZdroj: Kamil Dubský

O sirotky bude dobře postaráno i v budoucnu. Jejich majitelka byla velmi aktivní v práci se psy a v péči o ně. Provozovala chovatelskou stanici bearded collií, několikrát si adoptovala i pejska z útulku.

Tragédie na Chrudimsku. Na cyklisty spadl strom, jeden z nich na místě zemřel

„Lenka (zesnulá žena - pozn. red.) měla spoustu kamarádek, které by nikdy nedopustily, aby fenky skončily v útulku. Nyní žijí v domě se zahradou, takže s ohledem na to, jak strašná věc se stala, o ně je a bude dobře postaráno,“ řekla Deníku kamarádka Renata.