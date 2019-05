„U stánku za páskami vymezujícími prostory pro diváky vybírali po stokoruně a vydávali vstupenky. Vyjel jsem si na kole a nevzal si sebou nic, takže jsem zůstal stranou,“ popisoval jeden z mnoha set lidí přihlížejících „ukázkám boje ČS. tankové brigády a ČS. stíhacího pluku během 2. sv. války“.

Ty zorganizovali u příležitosti oslav 74. výročí osvobození Ostravy ctitelé vojenských tradic ze spolku Technické muzeum Olomouc 1. ČSTOB. Veřejnost ale začala spílat radnici Jihu, jež akci avizovala jako bezplatnou. „Kdyby dopředu uvedli, že bude placená, byla by malá účast. Podvod…“ uvedl Petr Pěnták.

Uživatel na facebooku bránil nadšence pořádající bojové ukázky „ze srdce“ a podotkl, že nedostatek vybavení tady neměli jen pořadatelé, nýbrž i sami českolovenští váleční hrdinové v roce 1945. „Vstupné, to ale dožralo asi všechny,“ tvrdil. Na sociální síti se dokonce objevilo, že v neděli šlo o parodii a neúctu k padlým!

Lidé poukazovali i na to, že oproti původním plánům se „střílečka“ uskutečnila o kousek jinde a nedorazilo tam tolik slíbené techniky. Na druhou stranu pochopili, že povětrnostní podmínky znemožnily přelety dobových sovětských stíhaček Jak 3 (jedna prý bloudila na Vysočině a druhá u Velkého Javorníku).

Martin Bednář byl u Odry jako občan i starosta obvodu. Provedení zajímavé ukázky pochválil, její přemístění a zajištění bezpečnostní agenturou považoval za nešťastné, vstupné označil za nepříjemné překvapení.

Pořadatelé přitom měli od radnice Jihu na akci získat podle dostupných zpráv dvacet tisíc korun.

„Od nás ale nic nedostali a nedostanou! Ukázali se jako nesolidní partner, s nímž nehodláme dále spolupracovat a ani se podílet na propagaci jeho akcí,“ vzkázal starosta.

Jih poté vydal i prohlášení, že ukázku nepořádal; pouze podpořil za podmínky, že bude gratis. Vůči organizátorovi úřad „vyvodí důsledky“.

Nadšenci ze spolku Technické muzeum Olomouc 1. ČSTOB se k situaci postavili po vojensku.

„Je to naše pochybení, bereme to na sebe! Já si sednu do auta a pojedu se starostovi omluvit…“ nechal se slyšet předseda Libor Hrabal. Ten vysvětlil situaci jak spoustou nedorozumění, tak velmi špatným počasím.

„Vstupné jsme chtěli vybírat jen dobrovolné. Nepřišli dobrovolníci, stavěli jsme tam nepoučené lidi,“ poznamenal s tím, že příspěvky od veřejnosti pomáhají spolku zachovat činnost, udržovat veškeré vybavení a ponechávat je v provozuschopném stavu. „Uvažujeme o nějaké satisfakci z naší strany,“ dodal předseda.

Pieta s uctěním Stalina

Nejméně dva portréty sovětského diktátora Josifa Vissarionoviče Džugašviliho alias Stalina se objevily na včerejším pietním aktu u památníku válečným hrdinům a obětem v Hrabůvce. Stalin stál v čele Rudé armády, která porazila Hitlera a osvobodila velkou část Evropy. Poté se však pod jeho vedením ustavovaly komunistické diktatury a krveprolévání pokračovalo pod pláštíkem ochrany míru.



Dnes oslavy pokračují

Vzpomínková akce při příležitosti osvobození města v roce 1945 proběhne dnes tradičně v Komenského sadech od 9:40. Vojenská hudba Olomouc ji zahájí, pak mají nad Ostravou proletět stíhačky Jas 39 Gripen, přítomni budou zástupci armády, veteránů, regionu státu, diplomatického sboru i spolků.

V zábřežském kině Luna se v 16 hodin uskuteční pro veřejnost premiéra dokumentárního filmu s názvem Bitva o Ostravsko – kapacita sálu je však zcela zaplněna!