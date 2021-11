“Máme zde více než osmdesát betlémů od sběratelů z Čech a Bavorska, a to různých velikostí i materiálů. Jsou tady betlémy ze šustí, skleněné, dřevěné, papírové, sádrové, porcelánové, plstěné, keramické, ale je tu také miniaturka v lahvi, závěsné betlémy, voskové a mnoho dalších,” uvedl kastelán chudenického zámku Ludvík Pouza.

Mezi vystavovateli v Chudenicích nechybí řezbář Václav Tykvart z Křenic, který se vyřezávání betlémů věnuje přes padesát let. “Letos jsem přivezl ukázat skříňový betlém, který jsem vyrobil v roce 2010. Je z lipového dřeva a je to můj úplně první skříňový betlém, který jsem kdy vyrobil. Druhý betlém je pak tradiční a jsou na něm i pamětihodnosti našeho regionu – hrad Radyně, rozhledna Bolfánek u Chudenic a Černá věž z Klatov,” prozradil Tykvart.

Keramický i perníkový betlém

Obdivovat zde můžete tradiční betlémy jako Český betlém Karla Franty, Dobrušský betlém Marie Haldové, Příbramský betlém Jana Čáky, ale je tu i Klatovský betlém nebo z nedalekého Čerchova. “Na výstavě můžete najít také keramické betlémy sběratelky Jarmily Strakové z Andělic u Klatov. Ten její největší má přes osmdesát figurek. Je tu perníkový betlém Radky Grösslové z Janovic nad Úhlavou. Ten vyráběla zhruba šest hodin a celou výstavu nám příjemně provoněl,” pokračoval kastelán.

Také děti si přijdou na své, protože hned v průjezdu zámku na ně čeká pohádkový betlém, který pochází z bývalé Pohádkové chalupy v Mlázovech, a který je doplněn o postavičky Šárky Blechové z Chudenic. Součástí je také pohyblivý vyřezávaný betlém z lipového dřeva od řezbáře Pavola Kašnika z Klatov. Ten si mohou návštěvníci sami rozpohybovat pomocí kliky.

Betlém ze skla i plechovek

„Čechy a Bavorsko spojuje dlouholetá a intenzivní láska k betlémům a tak jsme moc rádi, že jsme byli přizváni ke spolupráci na této výstavě v Chudenicích. Jsme rádi, že mezi unikáty výstavy patří i historické figurky k betlému, které jsme přivezli od nás z Bavorska. Pocházejí z 18. století a znázorňují tradiční biblický příběh. Přivezli jsme také betlém ze skla a nebo vyloženě moderní betlém z plechovek od limonád,” prozradil Johann Dendorfer ze spolu Přátel betlémů Horního Bavorského lesa, který byl do loňského roku prezidentem Světové betlémářské společnosti se sídlem v Římě. Jeho český kolega Vratislav Altman z Mrákova u Domažlic, který je hlavním organizátorem této výstavy, doplnil, že na výstavě se letos v Chudenicích podílí 23 vystavovatelů – 17 z Čech a 6 z Bavorska.

Výstava je otevřena každý pátek od 10 do 13 hodin, víkendy od 13 do 16 hodin. Od Štědrého dne je pak výstava otevřena denně až do Tří králů od 13 do 16 hodin, nebo po telefonické domluvě na Správě Starého czerninského zámku – Muzea Josefa Dobrovského v Chudenicích.