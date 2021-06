„Je to můj celoživotní sen. Nikdy jsem ale nevěřil, že se k něčemu takovému odhodlám. Jsem amatér, ne horolezec. Normální týpek, co pije pivo a kouří. Mám ale vůli, dokážu se vyhecovat a jít si za svým. Bez důkladné přípravy ale takový výstup samozřejmě není možný. Zároveň vím, že na takovou horu už v životě nepolezu,“ vysvětluje čtyřicetiletý muž, který se živí jako lektor osobního rozvoje.

Začal běhat, posilovat a cvičí pilates, protože ho limitují bolavé ploténky. Upravil jídelníček a zhubl. Snaží se také méně kouřit. „To se mi ale moc nedaří, protože aktuálně hrozí, že se nikam nepojede. Máme odlétat 20. června a do Pákistánu se kvůli koronaviru zatím z České republiky nesmí, i když jsme očkovaní. Příští týden se má vše snad rozvolnit. Děláme pro to maximum, protože je to jedinečná možnost. Telefon kvůli letenkám žhavím denně,“ dodává muž.

Gašerbrum II zvolili podle něj jako nejvhodnější variantu kvůli obtížnosti. Expedice má trvat pětačtyřicet dní. Do základního tábora půjdou se šerpy týden. Pak už se desítka mužů při cestě na vrchol bude muset spolehnout sama na sebe. Spojení se světem budou udržovat přes satelitní telefon. „Profil výstupu má být něco mezi schody a žebříkem. Vše ale po nohách. Žádné visení na cepínu a zdolávání kolmých stěn. I proto jsme si vybrali Gašerbrum II, který je z pákistánských osmitisícovek relativně snadný na výstup. Při cestě k vrcholu je u člověka také velmi důležitá souhra psychiky a fyzické zdatnosti. Zároveň je to o překonávání sebe sama,“ říká Vítek.

Do pohoří Karakoram se však nechystá jako naprostý začátečník. Před dvěma lety s expedicí už vystoupal v Číně na horu Muztagh Ata v nadmořské výšce přes sedm a půl tisíce metrů. Po jejím zdolání se sice dušoval, že už do takových výšek nepoleze, ale dlouho mu to nevydrželo. „Vysoká nadmořská výška je pro lidský organismus velmi nevyzpytatelné prostředí. Budíte se a nevíte, jestli jste spal pět minut nebo čtyři hodiny. Zvracíte, jste pomalí, slabí. Každý to snáší jinak. Nedá se to ovlivnit. Gašerbrum je jiný level. Cíl je samozřejmě návrat ve zdraví do basecampu, ale o vrchol budu bojovat," je rozhodnutý.

O výstupu na osmitisícovku snil už jako kluk při čtení knihy Kde končí země. Hltal řádky o polárních krajích, vrcholech světa a mořských hlubinách. Cestování je jeho celoživotní hobby a částečně i práce průvodce. Stopem například projel Evropu, stejným způsobem doputoval i do Íránu. Přešel zamrzlé jezero Chövsgöl v Mongolsku, s expedicí vyrazil na Špicberky, vylezl na vyhaslou sopku Kazbek v Gruzii do výšky přes pět tisíc metrů nad mořem. „Jsem dobrodruh. Někdo si určitě myslí, že jsem spíš ale magor a zbytečně riskuji. Navíc teď máme dvouměsíční dceru a moc se to nehodí. Ale je to můj sen a šance, která se nemusí opakovat. Co musím vyzdvihnout, tak moji manželku, která je mi velkou oporou a podporuje mě,“ říká muž.

Na čínskou horu Muztagh Ata před dvěma lety vystoupal s papírovou vlajkou obce Kunice, kde s manželkou, synem a dcerou žijí posledních několik let. Na K4 ho bude doprovázet kresba od syna, kterou má schovanou v péřové bundě. „Samozřejmě mě to hodně dojalo. To se nedá popsat. Syn mi namaloval horu a kempy k vrcholu, přes které půjdeme. Obrázek se mnou poputuje na vrchol,“ uzavírá Vítek.