Když se ohlédnete zpět, co považujete za svůj největší úspěch z hlediska vlastního cvičení a z hlediska klientů?

Z hlediska vlastního cvičení považuji za nejlepší úspěch, že se mi v minulém roce konečně povedlo na mrtvém tahu překonat hranici 200 kg. A největší radost mám z jedné klientky, která nemohla dlouhodobě zhubnout. S pomocí mých rad a jídelníčku na míru za půl roku shodila 25 kg.

Naplnila se očekávání, že lidé v rámci předsevzetí se rozhodli vyhledat služby osobního trenéra a výživového poradce?

Ano, očekávání se jako každý rok naplnila. První vlaštovky se začaly ozývat hned po vánočních svátcích a postupně přibývají další. Jako tradičně se jedná spíš o klienty, kteří se chtějí začít hýbat a vyhledávají služby osobního trenéra. Snažím se primárně zaměřit i na jejich jídelníček, protože ten představuje hlavní stavební kámen úspěchu. Heslo „postava se vaří v kuchyni“ zde opravdu platí.

Jaké jsou jejich cíle?

Na začátku roku je hlavním trendem hubnutí. Lidé během Vánoc přibrali, a tak si dali v novém roce předsevzetí v podobě snížení váhy. Mezi nejčastější přání patří dát dolů přebytečná kila z podzimu a Vánoc a začít postupně ladit tělo do plavek. Někdo se jen díky cvičení chce cítit lépe, zpevnit postavu, jiní si slibují od správného cvičení zbavení se bolestí zad. A s jedním cvičencem jsme zahájili trénink v takové podobě, aby zvládl v létě uběhnout půlmaraton.

Dal jste si vy sám nějaká předsevzetí?

Nejsem typ člověka, co si dává předsevzetí. Jen jsem si řekl, že bych mohl začít chodit spát dřív, ale to se mi zatím moc nedaří.

Čeho byste rád dosáhl v tomto roce?

Nadále pokračovat v tom, co dělám. Práce je mi zároveň koníčkem. Chtěl bych pomoci co nejvíce lidem v dosažení jejich cílů a splnění přání týkajících se jejich fyzické kondice. Já osobně se chci do léta zbavit aktuálních tukových „polštářků“ a udělat tu nejlepší formu, jakou jsem kdy měl. Také začínám pracovat na tvorbě vlastní řady sportovních doplňků stravy, což bylo vždy mým snem.

Jednou jste zmínil, že byste rád vyzkoušel kulturistickou soutěž. Jak to s ní vypadá?

Soutěžení se mi stále honí hlavou, ale nikdy to nebyla priorita. Možná si některou ze soutěží v kulturistice vyzkouším na podzim. Času je zatím dost a rozhodovat o účasti se budu až v polovině tohoto roku.

Plánujete účast na nějakých seminářích či kurzech?

Nyní nic konkrétního vybraného nemám a spíše přemýšlím, jaké znalosti a dovednosti potřebuji a chci v tomto roce zlepšit.