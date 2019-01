Pro Brno fotbalový stadion nebo raději hokejovou halu? Deník Rovnost požádal různé osobnosti Jihomoravského kraje, aby svému rodišti popřály k Novému roku. Co svému regionu přejí a co by na něm vylepšily?

Hokejová legenda Jaromír Meixner. | Foto: Deník / Racek Attila

Honza Hlaváček

57 let, šiřitel brněnského hantecu, bavič, zpěvák

Přání do nového roku je docela krátká perspektiva, protože bych nejvíce přál městu Brnu oba dva nové stadiony. Jak fotbalový, tak i hokejový. A pak bych si přál, aby představitelé města vylepšili kulturu a hlavně dotace pro kulturní oblast. A co je nejdůležitější, aby v Brně vyřešili dopravní infrastrukturu, především v Pisárkách. Asi se to nevyřeší v roce 2019, ale ať se to vyřeší pokud možno co nejdříve.

Jaromír Meixner

78 let, bývalý hokejista

Přál bych si, aby představitelé města Brna začali konečně něco dělat se stavbou nové hokejové haly. Kometa by potřebovala stadion, který by pojal více diváků než ten stávající pro sedm tisíc sedm set lidí, a taky aby tam bylo parkoviště, kam by auta v pohodě přijela a zaparkovala. A ne jako je to nyní u Ronda. A nechtěl bych zapomenout ani na fotbalisty. A dále bych přál Brnu, aby nebylo tak zasekané auty jako doposud, což je ovšem asi nerealizovatelné.

Pavel Ciprian

66 let, ředitel Muzea města Brna

Přeji městu Brnu, aby se mu dařilo. Mělo moudrou správu věcí veřejných a aby všechny plány, které má před sebou a jsou dosti ambiciózní, vyšly. To znamená, například aby se definitivně vyřešila otázka umístění brněnského hlavního vlakového nádraží nebo dostavělo Janáčkovo kulturní centrum. A zdárně dokončila rekonstrukce hradu Špilberk, která se táhne déle, než je zdrávo. Totéž, co Brnu, bych potom popřál i celé České republice.

