Co čeká děti z babyboxu? O holčičku z Ostravy bude pečovat příbuzná

Zhruba roční dívka, která byla v neděli 7. května v noci odložena do ostravského babyboxu, bude svěřena do péče příbuzné. Rozhodl o tom soud. Jaký bývá jinak osud miminek odložených do babyboxů?

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej