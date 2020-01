/ANKETA, VIZUALIZACE/ Proměnu porubské "Champs-Élysées", Hlavní třídy, chystá vedení zdejšího obvodu. Veřejnosti ji představilo ve středu společně s architekty. Zásadní roli v ní sehraje kruhový objezd v jejím středu.

Vizualizace. | Foto: Archiv ÚMob Ostrava-Poruba

Místo, které je jakýmsi hypotetickým centrem Poruby, nemá žádné speciální jméno. Ale stačí říct: „Sejdeme se u Floridy (u rondlu, kruháče, pódia či u Lenina),“ a všichni Porubané vědí, kam mají jít. Lokalitou denně procházejí tisíce lidí a od jara do podzimu se tam koná spousta sportovních, vzdělávacích a společenských akcí. Je to prostor, který by měl sloužit i k odpočinku – je tady řada laviček a stinných míst, kde by se dalo příjemně relaxovat.