Hudební festival Colours of Ostrava (21. ročník), Dolní oblast Vítkovice, 19. července 2024, Ostrava.

/FOTOGALERIE/ Interpreti jménem Lenny orámovali program pátečního dne na letošních Colours of Ostrava. Otvírákem byla česká zpěvačka Lenny, vrcholem dvouhodinová galashow největší hvězdy Lennyho Kravitze. Festival navštívil i prezident republiky Petr Pavel.

První dva dny Colours of Ostrava nastavily co do zábavy a celkového zážitku laťku opravdu vysoko. Pátek ji ale posunul ještě výše. Třetí den festivalu rozhodně nebyl kritický, byť se pořadatelé přece jen dost zapotili.

Globální výpadek IT systémů zapříčinil, že do Ostravy nedorazila íránsko-holandská interpretka Sevdaliza. Pořadatelé zareagovali rychle. Absenci původně plánovaného vystoupení na hlavní stage ve 20:00 nahradili koncertem energické kapely Son Mieux, která měla zahrát před Sevdalizou. A rozhodně to nebyl špatný krok.

Páteční program orámovali interpreti jménem Lenny. Česká zpěvačka Lenny vystoupila hned v 15 hodin, byla otvírákem dne. Jeho vrcholem pak byla dvouhodinová galasupershow amerického zpěváka Lennyho Kravitze, kterému by asi nikdo nehádal jeho skutečných šedesát let.

Pořadatelé pro vystoupení Kravitze museli kompletně přebudovat technické zázemí hlavní stage. Hvězda světového formátu si s sebou přivezla pro koncert vlastní světla a další náležitosti. Celkem sedm nákladních vozů obsluhovalo jen tento jediný koncert. A ty dvě hodiny stály za to.

Úspěch ovšem měla vystoupení i na dalších stage. Ať už to byl Jordan Haj s partnerkou Emmou Smetana, němečtí lídři žánru elektronické hudby Tangerine Dream, Mouvman Alé nebo étericky avšak kytarově laděná Ecstasy of Saint Theresa Jana P. Muchowa a Kateřiny Winterové.

Prezident Petr Pavel zahájil stavbu koncertní síně

V rámci svého neveřejného programu navštívil v pátek festival i prezident republiky Petr Pavel. Ten se v Ostravě účastnil oficiálního zahájení stavby koncertní síně. Do centra hudebně-kulturního dění zavítal také architekt koncertního sálu Steven Holl.

Sobota, jako poslední den festivalu, naservíruje divákům a fanouškům hudby jako hlavní chody toto: na hlavní stage například rappera Seana Paula (17.00 hodin) nebo melodickou Zaru Larsson (19.30), headerem bude James Blake (22.00) a velkou party zakončí agresivním elektronickým pojetím Infected Mushroom (0.45). Kdo bude chtít zvolnit a užít si trochu jiné styly, může zavítat na koncert Bratří Ebenů nebo na Sama Garetta.