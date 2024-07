Jak vypadal první den na Colours of Ostrava? | Video: Deník/Kateřina Součková

Letošní ročník Colours of Ostrava ve středu odstartoval. Multižánrový festival pod vysokými pecemi ostravských Dolních Vítkovic rozproudily rytmy mnoha žánrů. Vyvrcholením prvního dne se pak stal kytarista a zpěvák Tom Morello.

Otvírákem prvního dne letošního ročníku Colours of Ostrava měli být rockeři Queens of the Stone Age, jenže ti krátce před začátkem festivalu ze zdravotních důvodů odřekli účast a zrušili všechny své červencové koncerty.

Organizátoři největšího multižánrového hudebního a kulturního festivalu však odvedli skvělou práci a náhradou za „královny doby kamenné“ přivedli držitele Grammy a jednoho z nejlepších kytaristů současnosti Toma Morella. A jeho vystoupení se stalo vrcholem prvního dne festivalu.

Areál dostali do varu také čeští interpreti, a to především herec a zpěvák Vojtěch Dyk se svým projektem D.Y.K. Domácí scénu zastupovali i Lake Malawi.

Skvělé bylo vystoupení kapely Gogol Bordello, která se do Ostravy vrátila již potřetí a opět nezklamala svým energickým projevem.

Čtvrtek láká na Sama Smithe

Největší taháky festivalu Colours of Ostrava však teprve přijdou. Ve čtvrtek z českých kapel zahrají například Mig 21, nebo Tata Bojs. Vrcholem dne bude vystoupení Sama Smithe.