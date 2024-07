Íránsko-holandská písničkářka Sevdaliza kvůli globálnímu kolapsu IT systému uvázla na letišti. V pátek tak oproti původnímu plánu nevystoupí na hudebním festivalu Colours of Ostrava. Pořadatelé však nevyloučili, že k jejímu vystoupení dojde o den později.

Písničkářka Sevdaliza měla na festivalu Colours of Ostrava vystoupit v pátek od osmi hodin večer. Problémy spojené s globálním výpadkem IT systémů ji však do dějiště festivalu nepustí. Interpretka měla do Ostravy dorazit v den koncertu, jenže uvázla na letišti.

„Momentální situace nedovoluje Sevdalize z důvodu globálního výpadku IT systémů na letištích dorazit do Ostravy. Velmi nás to mrzí a děláme maximum, abychom ji k nám dopravili a mohli její vystoupení zařadit na zítřek,“ uvedli organizátoři festivalu na sociálních sítích.

Zda se podaří íránsko-holandskou písničkářku dostat do dějiště festivalu později, tak zatím není známo. Páteční program ale již doznal změn. Na hlavním pódiu vystoupí od půl šesté večer JhenYueTang a od osmi hodin zahrají Son Mieux.

„Zbylý páteční program zůstává beze změny. Lenny Kravitz má tým na místě a sám je na cestě vlastním tourbusem,“ uzavřeli organizátoři.