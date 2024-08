Dvaapadesátiletý Petr Paraska ze Šumperska se nikdy neléčil s žádnou chronickou nemocí, ani neměl vážnější zdravotní problémy. Před čtyřmi měsíci však dostal těžký zápal plic zaviněný pneumokokovou infekcí.

Víte, že… ECMO je zkratka pro mimotělní oběh, tedy přístroj, který za pacienta dýchá sám.

Jeho stav byl natolik vážný, že musel do nemocnice. Měl ale štěstí, neboť se dostal do rukou zkušených lékařů z Fakultní nemocnice v Ostravě. „Stav pacienta byl od začátku velmi vážný. Potýkali jsme se s častými komplikacemi,“ popsal lékař Filip Burša, který je vedoucím ECMO týmu.

Paraska byl na tuto mašinku napojen přesně 127 dní z celkových 135, které strávil v nemocnici. „Opakovaně docházelo k prasknutí plíce. Opakovaně se musel drénovat hrudník. Další významná komplikace byla v podobě krvácení do dýchacích cest, které byly kompletně zalité krví. Zánět žlučníku v podobě septické ataky rovněž značně zkomplikoval léčbu,“ vyjmenoval lékař některé z komplikací.

I když mohl stav pacienta chvílemi vypadat beznadějně, před pár dny se znovu sám nadechl. „Je to výsledek toho, jak naše ECMO centrum už 15 let pracuje. Ten úspěch je postavený na zkušenostech všech zúčastněných. Bez toho by se nám to nepodařilo,“ konstatoval Burša.

| Video: Youtube

Ačkoli za něj dýchaly přístroje, Petr Paraska byl po celou dobu svého napojení na ECMO při vědomí. Často také intenzivně šlapal na speciálním kole. „Já jsem toho hodně prospal, teď snad půl roku nebudu spát,“ smál se muž. „Něco si pamatuju, ale nedokážu popsat, jestli to byl sen, nebo realita,“ doplnil.

„Nevybavuju si podobného pacienta, který by byl tolik měsíců v tak těžkém stavu, a nakonec jsme ho mohli předat do péče regionální nemocnice,“ okomentoval případ zdravotník Tomáš Glac, který má na oddělení dvacetiletou praxi.

„Dýchá se mi úplně úžasně“

Petr Paraska byl od přístroje, který za něj dýchal, odpojen po čtyřech měsících. „Dýchá se mi úplně úžasně, jenom trochu potřebuju podporu kyslíku. Jinak mě nic nebolí. Snažím se i snižovat analgetika, prostě super. Moc děkuji lékařům a všem zdravotníkům,“ vzkázal.

close info Zdroj: se svolením FNO zoom_in

Ačkoli byl propuštěn z Ostravy, domů se zatím nepodívá. Nyní bude hospitalizován ve své „domovské“ nemocnici. Čeká jej intenzivní rehabilitace. Poté se prý vrátí do Ostravy, ale jen, aby pozdravil lékaře a zdravotníky. „A přijdu po svých, samozřejmě,“ uzavřel pacient.