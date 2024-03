Středeční informace Deníku o obžalobě hejtmana Moravskoslezského kraje Jana Krkošky nenechala politickou sféru v regionu v klidu. Obratem se o tom dozvěděli všichni dotázaní, pro konkurenty je řešení jediné – odstoupení z funkce, partneři se ještě na konec týdne domohli schůzky, kde budou chtít celou záležitost vysvětlit.

Sledujte první reakci hejtmana Moravskoslezského kraje Jana Krkošky v Krnově, 19. března 2024. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Jak Deník ve středu ráno informoval, hejtman Jan Krkoška je obžalován z trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině. V letech 2009 až 2012 působil ve společnosti Interchemia Praha, odkud měly putovat úplatky lékařům za to, že budou přednostně předepisovat léky konkrétních farmaceutických společností. Celkem měly být předány úplatky za zhruba 12 milionů korun.

Do kauzy je zapojeno na 200 lidí, případ několik let rozplétala a vyšetřovala Národní centrála pro boj s organizovaným zločinem. Současný hejtman kraje Jan Krkoška patří mezi poslední stíhané, u kterých ještě soud nerozhodl o vině či nevině. Jeho případem se ve čtvrtek začne zabývat soud v Praze, za jednání, z něhož je stávající hejtman obžalován, hrozí dva až deset let vězení.

Piráti: V ANO platí jiná pravidla

Regionální krajskou opozici nenechává druhá kauza během jednoho roku spojená s osobou hejtmana vládnoucího hnutí v klidu.

„Je to 12 let stará záležitost, která přímo nesouvisí s výkonem funkce, přesto jde o velkou korupční kauzu a pan hejtman je obžalován z braní úplatků. To je za mě neslučitelné s jakýmkoli dalším politickým působením. Měl by ihned rezignovat, už samotná obžaloba je pro to důvodem,“ řekla Deníku opoziční zastupitelka Zuzana Klusová (Piráti) doslovně s tím, že v ANO platí trochu jiná pravidla.

„U nás by skončil a rezignoval okamžitě, minimálně do prošetření. Tady se nebavíme o podezření, ale o obžalobě,“ dodala Pirátka.

Vondrák: Vědět to, za náměstka si ho nevezmu

Příležitost vrátit úder si nenechal ujít ani bývalý hejtman a dnes opoziční zastupitel Ivo Vondrák (OK). Podle jeho dřívějších vyjádření byl Krkoška tím, kdo jej ubezpečoval o své podpoře, když v hnutí ANO čelil kritice za podporu Petra Pavla v prezidentských volbách a kritiku Andreje Babiše, aby mu pak vrazil kudlu do zad. Když mu předával funkci hejtmana, komentoval to slovy, že by ho takové jednání mrzelo jen u lidí, kterých si váží.

„Je to pro mě velké překvapení. Samozřejmě nemůžu a nechci předjímat závěry, které musí učinit soud. Za zásadní však považuju to, že nás o tom v minulosti pan Krkoška neinformoval. Kdybych o tom cokoli věděl, zcela jistě by se nestal mým náměstkem,“ řekl Ivo Vondrák pro Deník s tím, že ctí presumpci neviny.

„U politických funkcí by ale taková obvinění měla být diskvalifikační. Při obžalobě je třeba se na to dívat jinak, než při pouhém podezření. Do týmu bych nechtěl člověka, který je vyšetřován z těchto příčin, byli bychom velmi důslední a já bych jej prostě nevzal,“ zopakoval Vondrák, podle něhož by takové problémy za sebou neměl mít nikdo, kdo vstupuje do politiky.

Komunisti: 12 let v tichosti? Něco to svědčí o systému

Opatrnější je ve svých postojích profesí právník Josef Babka (KSČM). „Je zajímavé, že 12 let je něco takto skryto pod povrchem a nikdo o tom nic neví, něco to svědčí o našem systému. Každopádně dosavadní informace mi nestačí k přesnému vyjádření, vyčkám minimálně do čtvrtka, kdy bude zahájeno jednání u soudu,“ řekl Deníku opoziční zastupitel Babka s tím, že je to primárně věcí klubu ANO, jak se k tomu do voleb postaví.

„Přece jen byl v té době zaměstnancem firmy, nikoli hejtmanem. Předpokládám ale, že pro zdárný chod zastupitelstva do konce volebního období bude mít pan hejtman zájem seznámit se svým postojem k této záležitosti přinejmenším předsedy všech politických klubů. Někdy přijde k soudu svědek a odchází jako obžalovaný nebo dokonce odsouzený, takže do čtvrtka k tomu víc neřeknu, jako právník navíc uznávám presumpci neviny. Vyjadřuju jen znovu podiv nad tím, že řadu let je tady někdo určitém v postavení v rámci trestního řízení a až do soudu o tom nikdo neví. Dokážete si představit, co by se dělo, kdyby to bouchlo před pár měsíci při výměně hejtmanů? Jsem z toho velmi překvapen,“ dodal Babka.

Znepokojení partneři: V pátek chceme vysvětlení

Deník o vyjádření písemně požádal také krajského šéfa hnutí ANO a člena představenstva hnutí Josefa Bělicu. Dosud ale odpověď nedostal a volané číslo je dlouhodobě trvale obsazené. Podle informací Deníku Bělica ve středu osobně řešil personální otázky hnutí přímo v Praze. Koaliční partnery však informace rovněž znepokojila.

„Klub zastupitelů Moravskoslezského kraje za ODS a TOP 09 je překvapen informacemi, zveřejněnými dnes v tisku, o čtvrtečním soudním jednání hejtmana kraje Jana Krkošky. Z tohoto důvodu jsme požádali o schůzku předsedů koaličních stran, a to na páteční dopoledne, kde nás hejtman seznámí s výsledky soudního jednání. Na tomto základě dohodneme další postup,“ uvedl v oficiálním prohlášení 1. náměstek hejtmana Jakub Unucka (ODS).

Náměstek hejtmana Lukáš Curylo (KDU-ČSL) zaujal stejný přístup. „Klub zastupitelů KDU-ČSL Moravskoslezského kraje je znepokojen informacemi o obžalobě hejtmana Jana Krkošky a soudním jednání, které se má uskutečnit ve čtvrtek v Praze. Informaci jsme se dozvěděli z médií, do dnešního dne jsme o tom neměli žádnou informaci,“ uvedl Lukáš Curylo v obdobném prohlášení a odkázal na zmíněné páteční jednání předsedů koaličních klubů.

Místopředseda ANO Havlíček: Řekl mi to před třemi týdny

Jan Krkoška, který se k celé kauze podle svých slov „určitě nějak postaví“, Deníku řekl, že vedení hnutí v Praze o záležitosti ví. Pro Novinky.cz to potvrdil první místopředseda hnutí Karel Havlíček.

„Řekl mi to 23. února 2024, tedy před třemi týdny. Obvinění se z aktivit jeho bývalého zaměstnavatele rozšířilo na všechny zaměstnance, tedy i na něj. Řekl, že jde o hromadné obvinění a že soud bude koncem března. Alespoň tak, jak mi to říkal, se jedná o velmi starou záležitost a oni na poslední chvíli rozšířili obvinění na zaměstnance firmy s tím, že de facto měsíc poté už bude probíhat soud,“ řekl Havlíček Novinkám. „Pro nás každý, kdo se do čehokoliv zaplete, tak okamžitě končí. Ale je fér, ještě když to bylo v době, kdy nebyl v politice, počkat na soud,“ dodal Havlíček.