Je to unikát - zmenšená krajina, skrytá uprostřed panelové zástavby, kterou z nostalgie na své mládí strávené v přírodě u Hradce nad Moravicí vytvořil v Ostravě proslulý sochař Kurt Gebauer. Před více než třiceti lety…

Na indiánském městečku, jak se areálu přezdívá, se však začal znatelně projevovat zub času.

I proto mělo v minulých letech projít revitalizací, která se však opakovaně odkládala kvůli nedostatku financí. Nakonec se měla za zhruba 2,5 milionu korun uskutečnit vloni, avšak i z toho sešlo.

SÁZKA DO LOTERIE

Nyní je na stole nový plán – na etapy. První, za čtyři sta tisíc korun bez daně, bude provedena ještě letos a mají při ní být opraveny unikátní dřevěné, nyní však prohnilé, mosty.

„Rada obvodu odsouhlasila podpis smlouvy se zhotovitelem, který ve veřejné soutěži nabídl za práce nejnižší cenu. Vítězná společnost vymění konstrukce většího a menšího dřevěného mostu,“ uvedl mluvčí radnice David Račák s tím, že konstrukce bude z tvrdého dubového dřeva s kovovými spoji.

V souladu s původními plány bude na stavbu dohlížet sám sochař. „Problém vidím v tom, že předtím už byla domluvená firma, která do toho byla zasvěcená, věděli jsme, co od sebe čekat. Teď byly vyzvány firmy jen tak z letadla. Vypsalo se výběrko, přihlásily se dvě firmy a té levnější to přiklepli,“ tlumočí Gebauer zákon o veřejných zakázkách.

„Neznám firmu, možná to umí, možná ne. Je to sázka do loterie. Budeme si muset sednout a prodiskutovat, čeho jsou schopni,“ říká sochař, jenž má o revitalizaci svého díla jasnou představu.

POSTUPNÝ PLÁN

„Je škoda, že se to neřeší komplexně. Nevím a nechápu, proč z toho předtím sešlo, asi se šetří na něco jiného. Holt už to tak chodí, že se šetří na něco, řekněme, nesprávným způsobem,“ míní autor, jenž je na druhou stranu rád, že se – po letech slibů – s jeho skvostem začne něco dít.

„Postupně zrekonstruujeme celou vesničku, dáme ji dohromady. Budeme se držet projektové dokumentace schválené samotným Kurtem Gebauerem,“ řekl Deníku radní pro architekturu a veřejný prostor Moravské Ostravy a Přívozu Lukáš Jansa s tím, že v příštím roce je v plánu další etapa revitalizace. Celá by měla být provedena v horizontu asi tří let, a jestliže se radnice bude držet Gebauerova přání, zprovozněna by měla být i vodní kaskáda, která paradoxně dosud nikdy nefungovala.