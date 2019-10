Moravskoslezské metropoli „vládl“ v letech 2006 až 2014, ale Ostravané o něm slyšeli už o dvacet let dříve, kdy spoluzakládal Občanské fórum. „Poslouchali jsme zahraniční rozhlas a věděli, že situace je bouřlivá a že se k něčemu schyluje. Zjistili jsme, že k převzetí moci v zemi se chystá Občanské fórum a ihned začali jednat,“ vzpomíná Petr Kajnar.

Coby otec dvou dětí měl strach o rodinu. „Věděl jsem však, že režimu se člověk musí buď postavit, nebo musí odejít. Rozhodnutí jsem oddaloval, ale vnitřní nutkání bylo silné. Musel jsem to udělat,“ říká signatář Charty 77, který se cítil více v bezpečí, když v noci mohl chodívat z práce spolu s kolegy. „Možná chyběl kousek k nasazení ozbrojených sil. Bylo to náročné období a nebezpečí bylo reálné.“

Dnešní Ostrava je podle něj mnohem pěknější, než bývala. „Lepší se hlavně životní prostředí, ale další kroky jsou otázkou Poláků, oni jsou v této otázce pozadu o dvacet let. Polsko porušuje zákony, ale kde není žalobce, není soudce. Kdyby to prošlo zastupitelstvem, podal bych na Polsko žalobu za znečišťování našeho regionu,“ říká Kajnar v narážce na akt, který coby primátor Ostravy skutečně inicioval vůči českému státu. Žalobu následně stáhl. „Myslím, že to zastrašení pomohlo.“

Ostravě by podle něj také pomohl další rozvoj v oblasti nejmodernějších technologií. Coby absolvent oboru technické kybernetiky míní, že kupředu by Ostrava měla jít dále zejména v oblastech hi-tech, nano a bio.

„Tam je potřeba přitlačit. Na průsečíku těchto oborů se otevírají nové možnosti. Je třeba tlačit na univerzity a pomoci jim vytvořit nové obory,“ říká Kajnar, podle něhož by šlo život Ostravanů ještě vylepšit.

„Když budujete něco, co má vysokou přidanou hodnotu, tak to v regionu průřezově zvedá platy. A všem. Největší cíle jsem proto v primátorském křesle nestihl dokončit,“ přiznává Kajnar.

V rozhovoru s moderátorem Petrem Bohušem také vzpomíná, co mu dala i vzala primátorská osmiletka, co na ní bylo nejhorší a proč uvažuje o tom, že by možná ještě vstoupil do stejné řeky. Je to snad proto, že Ostrava je podle něj „strašně zajímavé město“?

Co je projekt SametOVA!!! 1989-2019?

Stejně jako v minulých letech u 70. výročí konce druhé světové války či třeba 750. výročí první písemné zmínky o městě, nechce vedení Ostravy nechat zapadnout ani další významný milník v naší historii 30 let od sametové revoluce. Projekt nazvaný trefně SametOVA!!! 1989-2019, jehož partnerem Deník je, počítá vedle vzpomínkové talk-show s jedenácti osobnostmi města Ostravy také s velkolepou čtyřdenní akcí na Masarykově náměstí (15. až 18. listopadu), společnou besedou všech ostravských polistopadových primátorů a finančně podpoří bezmála dvacet akcí a projektů, které připomenou sametovou revoluci.



