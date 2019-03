Noční můra obchodníků z Nádražní ulice se vrací. Podnikatelé z frekventované ulice v centru Ostravy dodnes sčítají škody, splácejí dluhy a nenabírají další pracovní síly. Z dvouleté rekonstrukce se dodnes nevzpamatovali - více zde.

„Na Nádražní teď několik desítek let nemusíme kopnout do země," prohlašoval v prosinci 2016, při stříhání pásky u zrekonstruované Nádražní ulice, tehdejší investiční náměstek ostravského primátora Břetislav Riger.

„Rekonstrukce byla nutná hlavně kvůli obnově inženýrských sítí, které byly v dezolátním stavu,“ přidal se na slavnostní akci primátor Ostravy Tomáš Macura. Při pohledu na novou ulici zněla tato slova krásně. Jenže dva a půl roku poté se stavaři a technika do Nádražní ulice vrátí.



Nádražní ulice v centru Ostravy prošla modernizací a rekonstrukcí přípojek. Po dvou a půl letech se navzdory řadě ubezpečení musí znovu rozkopat.

Kvůli použití rizikového materiálu u plynových přípojek bude nutné silnici na několika místech mezi Elektrou a Českobratrskou ulicí znovu rozkopat. A obchodníci v ulici se děsí toho, co přijde.

Mnohým vyvstávají na mysli hrůzné příběhy, které si během dvouleté rekonstrukce museli prožít. „To je opravdu masakr!“ Těmito slovy „vítá“ novou informaci Jarmila Martinísková, majitelka Kytičkárny.

„Takže i nadále budu prodávat sama, abych to utáhla. Celé dva roky od rekonstrukce trvalo, než se zákazníci vrátili a naučili se znovu nakupovat,“ láteří Martinísková, která požaduje, aby ušlé zisky uhradil ten, kdo situaci zavinil. Tedy dodavatel materiálu.

Při minulé rekonstrukci magistrát odpustil čtvrtletní nájem obchodníkům, kteří jsou v nájmu v městských budovách. To je i případ prodejny Nadměrky Hela, obchodu s oděvy nadměrných velikostí.

„Úlevu budeme nejspíše žádat znovu. Vždyť platíme 21 tisíc korun na nájmu a dalších téměř sedm tisíc korun na energiích. Kdo to má zvládnout, když k vám lidé přes staveniště nechodí?“ táže se majitelka Helena Matlochová.

Někteří to totiž opravdu nezvládli. Optika u Stodolní dodnes splácí soukromému pronajímateli budovy dluh z nájmu, který vznikl kvůli mizivým tržbám během tehdejší rekonstrukce.

Rekonstrukce Nádražní ulice:

„Zkrátka jej nešlo platit v plné výši, což majitel s ohledem na okolnosti pochopil,“ říká majitelka optiky Leona Nováková. „Nechci to zažít znovu. Jako jedni z mála jsme přežili, řada dalších se přesunula, nebo zkrachovala,“ sděluje Nováková postřehy z „prokleté“ ulice. Blížící se práce vnímají všichni stejně – jako horor.

Rekonstrukce Nádražní ulice v letech 2015 a 2016 vyšla na více než 300 milionů korun. Nyní se zdá, že tato částka není zdaleka konečná…

K TÉMATU

Co řekli ohledně nutných oprav v Nádražní ulici?

Zuzana Ožanová, starostka Moravské Ostravy a Přívozu:

V tomto případě selhal dodavatel materiálu, nikdo jiný to nemohl ovlivnit. Musíme nyní stanovit podmínky, za jakých se úpravy co nejrychleji provedou. Povedeme řadu jednání. Innogy předneseme požadavek na náhradu škody všem lidem a obchodníkům v okolí, kterým v důsledku oprav vzniknou komplikace, tedy i těm, již jsou v soukromých budovách. Otázka je, zda nebude nutné zastavit tramvajovou dopravu. Oprava je nutná, ale únik plynu by byl horší.

Lukáš Semerák, náměstek primátora pro dopravu v době rekonstrukce:

To, co se stalo, je opravdu průser. Bohužel plynové přípojky jsou specifické a musejí mít speciální stavební dozor. Nevím, kdo jej vykonával, a zda pro město, nebo pro Innogy. Musel to být ale šlendrián a jako dozor naprosto selhal. Vyhlašovali jsme, že desetiletí tam nekopneme do země. Uplynuly dva roky a kope se zrovna do problematického plynu. Rozhořčení chápu. Oni teď udělají několik záplat a po třech zimách se to vydrolí. Do pár let máme na Nádražní zase tankodrom. Určitě to je v záruce a město musí požadovat plošnou opravu vozovky.

Tomáš Macura primátor Ostravy (při přestřihávání pásky zrekonstruované ulice v prosinci 2016):

Rekonstrukce byla nutná hlavně kvůli obnově inženýrských sítí, které byly v dezolátním stavu. Z tohoto pohledu se akce povedla. Termín i náklady - s výjimkou drobných víceprací - byly také dodrženy, takže ji lze hodnotit jako úspěšnou.

*Nyní na dotaz Deníku k aktuální situaci (od pátku do pondělní 17 hodiny) nezareagoval.

Radim Babinec, náměstek primátora Ostravy:

Se společností Innogy, která prováděla rekonstrukci plynovodu a teď připravuje její opravu, samozřejmě jednáme a záleží nám na tom, aby dopady na město i jeho obyvatele byly co nejméně bolestivé. Konkrétní dohodu o realizaci oprav ale v tuto chvíli ještě nemáme a některé otázky jsou proto předčasné.

Pavel Zajíc, mluvčí Innogy:

V žádném případě v Nádražní ulici nepůjde o velkou liniovou stavbu ani o rozsáhlé výkopové práce. Maximálně se bude jednat o sedm samostatných pracovišť omezeného rozsahu. Včasná informovanost je pro nás prioritou. U všech dodavatelů provádíme standardní audity kvality, ovšem této situaci jsme nemohli nijak zabránit. Při rekonstrukci plynovodu v roce 2015 bylo položeno sedm kusů odbočovacích tvarovek, na jejichž potenciální rizikovost jsme byli upozornění bohužel až po dokončení prací.

Jiří Guth, jednatel Titan-Metalplastu s. r. o.:

Obchodně zastupujeme švýcarského výrobce Georg Fischer, který dodal plastové potrubní tvarovky na stavbu. Výrobce na základě výskytu netěsností na několika kusech vyhodnotil celou šarži výrobku jako potenciálně rizikovou. Bohužel k tomu došlo až po zabudování materiálu do stavby. Přestože se během tlakové zkoušky a dosavadního provozu únik plynu neobjevil, rozhodl se výrobce tvarovky preventivně na své náklady vyměnit. Je to nešťastné, ale postup považujeme za správný a zodpovědný.