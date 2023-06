V Ostravě vznikl nový pruh pro cyklisty. Necelý kilometr dlouhá stezka má jednu zvláštnost - sloup veřejného osvětlení přímo uprostřed pruhu pro cyklisty.

Nová cyklostezka na ulici Železárenská v Ostravě, 23. června 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Nová cyklotrasa v Železárenské ulici v Ostravě-Mariánských je dlouhá 935 metrů. Od vozovky je oddělena a vedena souběžně s chodníkem v zastavěné části města od ulice 1. máje po ulici Mrštíkovu. Po dokončení výstavby cyklotrasy se na sociálních sítích začala šířit fotografie se sloupem veřejného osvětlení uprostřed cyklopruhu. „Tohle místo by si zasloužilo vlastní turistickou známku,“ napsal jeden z uživatelů Twitteru k fotografii opřeného kola o lampu.

Podle mluvčí Magistrátu města Ostravy Gabriely Pokorné se ale sloup přemístit nedal. „Vzhledem k významnému pokrytí místa inženýrskými sítěmi nebylo možné umístit sloup mimo trasu cyklostezky, ani jej umístit jinde tak, aby byly dodrženy parametry pro osvětlení. Pokud by byl sloup osvětlení vynechán, důsledkem by byl vznik neosvětleného místa,“ uvedla k tématu mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

V případě, že by sloup na cyklostezce nebyl a přesunul se, došlo by podle magistrátu ke kácení stromů, což bylo v rozporu s cílem projektu. „Případné přeložky sítí by byly navíc i finančně nákladné. Řešení je však v souladu se všemi normami a odstupovými vzdálenostmi,“ dodala mluvčí města. Projíždějící cyklisté tak musejí být ve střehu, aby nedošlo ke srážce. Kromě pruhované nálepky přímo na osvětlení však žádné bezpečností prvky, které by cyklistu na sloup dopředu upozornily, chybí.