Hlavní podmínkou je, že pozemek bude využit výlučně k výstavbě nájemních bytů. Zájemci se také zavazují koupit vedle pozemku dokumentaci pro územní rozhodnutí a architektonickou studii.

O podobě takzvaných Nových laubů je už totiž dlouhé měsíce rozhodnuto. Prodej pozemku soukromému investorovi město plánovalo od počátku. „Část projektů, které se týkají výstavby nových bytů, budeme realizovat vlastními silami, ale část chceme nabídnout soukromým investorům,“ říká investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová. Samotné stavbě bytového domu bude předcházet archeologický průzkum, jehož první část vedle zastavěné plochy skončila v listopadu a nyní se vyhodnocuje.

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Jak už Deník informoval předminulý týden, vydání stavebního povolení město očekává do poloviny příštího roku a zahájení stavby soukromým investorem v první polovině roku 2021. Hotovo by mělo být od nynějška do tří let.