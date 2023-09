/FOTOGALERIE/ Doslova v pasti se ocitli řidiči projíždějící Ostravou-Porubou, zejména jeho osmým obvodem. Pokud chtějí projet k nákupnímu centru Globus, ke svým domovům v okolí, případně dále pokračovat na Opavu, moc možností nemají. V současné době totiž probíhají opravy a stavební práce hned ve třech ulicích vedoucích uvedeným směrem. Na potíže si stěžují i lidé, kteří zde bydlí.

Projet Ostravou-Porubou je v těchto dnech velmi obtížné. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Porubská radnice tvrdí, že situaci nemůže ovlivnit, následky se ale snaží zmírnit.

S problémy bojuje zejména osmý porubský obvod, navazující komplikace se však dotýkají i dalších částí Poruby a také Ostravy-Pustkovce. Jediná objízdná trasa v této lokalitě vede po ulici Bedřicha Nikodéma, k níž je nutné se dostat z ulice 17. listopadu. To je ale zahlcena automobily. „Hlavně v době dopravní špičky je to šílené. Konec kolony nelze dohlédnout,“ uvedl pan Radek z Poruby.

Socha krále Jiřího na poděbradském náměstí se stane národní kulturní památkou

Kvůli opravám došlo i ke změně v provozu městské hromadné dopravy, což pocítili zejména senioři jezdící na nákupy a do zdravotnických zařízení. „Měla jsem přesně naplánovanou cestu k lékaři. Teď to ale není možné. Budu si muset vzít Senior taxi,“ řekla Deníku starší žena.

Co se děje

Od léta je uzavřena ulice Opavská od křižovatky s ulicí 17. listopadu po ulici Pustkoveckou. Město zde provádí prostorovou úpravu křižovatky ulic Studentské a Opavské. Práce potrvají až do konce října. A do toho začala oprava Průběžné ulice vedoucí k nákupnímu centru Globus. Je uzavřen úsek od ulice Oty Synka po ulici Ludvíka Podéště, a to až do 24. listopadu.

Teoretickou alternativu k průjezdu nabízela ulice Pustkovecká v Ostravě-Pustkovci nacházející se mezi porubskými obvody. Vede od ulice 17. listopadu a napojuje se za opravovaným úsekem v ulici Opavské. Jenže…. I zde se pracuje. V obou směrech v ulici 17. listopadu jsou řidiči upozorněni, že ulice Pustkovecká je pro průjezd uzavřena. Důvodem je budování chodníku.

Přesun kvůli gigafactory? Letecká záchranka by mohla sídlit v Chotěšově

Takže jediná objízdná trasa v dané lokalitě vede po ulici Bedřicha Nikodéma. A všichni si jen přejí, aby zde nedošlo k nehodě. A to se již bohužel stalo. Minulý týden zde havarovalo najednou několik vozů. Silnice byla zhruba dvě hodiny neprůjezdná. „Nastal kolaps. Mám obavy, že až začne klasické pošmourné podzimní počasí, může nehod přibývat. Řidiči jsou už tak nervózní“, řekl pan Radek bydlící nedaleko.

Co na to radnice

Porubská radnice situaci monitoruje, v této chvíli ale mnoho udělat nemůže. „Poruba má samozřejmě zájem na tom, aby doprava na území obvodu byla maximálně plynulá. Zároveň ale také chceme, aby silnice byly v co nejlepším stavu. Ideálem by pochopitelně bylo, aby práce navazovaly jedna na druhou a komplikace, které každou stavbu provázejí, byly co nejmenší,“ uvedl mluvčí porubské radnice Martin Otipka.

Opravy se probírají na koordinačních schůzkách. „V minulosti jsme byli díky tomu schopni omezit souběh několika staveb v jedné lokalitě,“ dodal Otipka a pokračoval: „Současné opravy nedělá Poruba, ale město. My vše můžeme jen připomínkovat. Se zhotovitelem jsme se sešli několikrát a tentokrát bohužel nešlo nastavit harmonogramy oprav tak, aby se nepřekrývaly.“

Dny NATO skončily. Letos přilákaly 185 tisíc lidí, tahákem byly stíhačky

Rozšíření křižovatky ulic Opavské a Studentské bylo podle mluvčího dlouhodobě plánované a rekonstrukce v ulici Průběžné nešla dle správce silnice odložit.

„Samozřejmě je nepříjemné, že se najednou opravují dvě důležité cesty v této části Poruby, ale věříme, že výsledek bude stát za nepříjemnosti, které nejenom řidiči v současnosti zažívají,“ prohlásil Otipka.

Senioři a nákupy

Jak již bylo zmíněno, problémy trápí nejen řidiče, ale také seniory, kteří mají mimo jiné problémy s dojížděním za nákupy. Porubská radnice proto vstoupila v jednání s dopravním podnikem. „Zatím intenzivně jednáme s dopravním podnikem, aby zavedl kyvadlovou dopravu mezi Duhou a zastávkou na ulici Karola Šmidkeho, kde máme Dům s pečovatelskou službou. Zatím se nám podařilo vyjednat, že autobus tam bude od příštího pondělí zajíždět aspoň v dopoledních hodinách, aby si senioři a lidé s omezenou pohyblivostí mohli zajet nakoupit. Budeme jednat, aby kyvadlový autobus jezdil častěji, ale naráží to na limity, které dopravní podnik má,“ uzavřel mluvčí radnice.