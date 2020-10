V posledních letech bylo zvykem, že ostravský rozpočet (a koneckonců i ten krajský) dosahoval rekordních čísel. S příchodem pandemie koronaviru je ale na čas těmto metám konec.

Z rozpočtu vypadávají příjmy z daní, navíc je potřeba podporovat postižené sektory. Ostravský magistrát už má představu, co to bude znamenat pro rok 2021.

Přebytek z roku 2020? Nula!

„V následujícím roce očekáváme výpadek daňových příjmů ve výši asi 12,5 procenta. Pokud bychom se bavili o konkrétních číslech, letos byl ten výpadek 1,4 miliardy korun, v příštím roce jej odhadujeme na 1,05 až 1,2 miliardy korun,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Město tedy v příštím roce očekává o něco nižší dopad na ekonomiku města, na druhé straně letos mohlo využít přebytku hospodaření z roku 2019. V této škatulce však v příštím roce bude svítit nula.

„Příští rok takový polštář mít nebudeme a bude třeba omezit výdaje, které jsme letos mohli nechat beze změny,“ dovysvětlil Macura.

V praxi to znamená, že Ostrava od ledna bude muset krátit veškeré městské dotační programy o dvacet procent. Výjimku budou mít jen programy v sociální oblasti, kde krácení bude poloviční. Ostrava chce tímto způsobem ušetřit asi sto milionů korun.

A omezení se dočkají i tolik hýčkané fondy, kde město šetří například na koncertní síň či třeba masivní modernizaci městské nemocnice. Místo plánovaných tří set milionů do nich poputuje polovina.

Neomezené investice díky unikátnímu úvěru

„Nižší budou také investice z vlastních zdrojů města, a to o 340 milionů korun oproti letošnímu roku,“ zmínil ostravský primátor, podotkl však, že objem investic jako takový zůstane nedotčen.

Město totiž v uplynulých týdnech získalo úvěr za 1,8 miliardy korun, a to právě na významné investice až do roku 2023.

Česká spořitelna, která podala nejnižší nabídku, si bude úrokovat fixních 0,76 procenta ročně, a to až do roku 2030, kdy Ostrava úvěr splatí. Neopakovatelně výhodná nabídka je dána právě celosvětovým dopadem koronaviru.

„Nevíme, co nás příští rok čeká,“ shrnul situaci Macura. Přiznal také, že město se nuceně po ekonomické stránce vrací v čase zpět mezi roky 2017 a 2018.

Pře o dotace na sociálních sítích

Informace Deníku o dotaci tenisového turnaje J&T Banka Ostrava Open 2020 měla včera dohru na sociálních sítích.

„V normálních časech skvělá akce a příležitost, která se nemusí opakovat. Dát však v dnešní době na akci bez diváků šest milionů korun z veřejných prostředků mi připadne zhýralé,“ reagoval včera na podporu města a kraje opoziční zastupitel Ostravy Lukáš Semerák na twitteru. Sdílel tam článek Deníku, věnující se této problematice. Reakce nenechala chladným primátora Tomáše Macuru.

V normálních časech skvělá akce a příležitost, která se nemusí opakovat.

Dát však v dnešní době na akci bez diváků šest miliónů korun z veřejných prostředků mi připadne zhýralé. https://t.co/DerMRxWVhO — Lukáš Semerák (@LukasSemerak) October 15, 2020

„Co na to říct? Třeba to, že ty peníze investované do turnaje poslouží i podpoře lokální ekonomiky v této svízelné době. Například jenom městská společnost Vítkovice Aréna utrží za pronájem ploch a poskytnuté služby více, než kolik město na turnaj přispěje,“ objasnil ostravský primátor.

„Jedná se převážně o nájemné pro ztrátovou městskou společnost Vítkovice Aréna. „Rád se budu mýlit, řekl bych však, že zpět do sportu se nevrátí prakticky nic,“ zapochyboval Semerák.