„Přistupujeme k úplnému zákazu provozu automatů na území celého města, vyhláška se tedy nebude lišit obvod od obvodu, jako ta předešlá, kterou tímto nahrazujeme,“ říká náměstek primátora pro finance a rozpočet Martin Štěpánek (ODS) ke kroku, který středu schválili ostravští zastupitelé a platnosti nabude od 1. července.

„Provoz všech přístrojů na celém území Ostravy bude ukončen nejpozději do tří let v závislosti na tom, jak budou provozovatelům končit licence.“

V podstatě všichni zastupitelé se shodli na tom, že nefunguje státní dohled a omezení přístupu některých lidí do heren. Jen v roce 2017 hráči v Ostravě prohráli téměř miliardu korun.

Opozice ale nepředpokládá, že vše bude hned růžové. „Živá hra, která zůstane povolená, představuje asi jen šest procent tržeb, takže v reálu skončí všichni legální provozovatelé a hazard se přesune na internet, za město a do šedé zóny,“ soudí zastupitel Lukáš Semerák (Ostravak), podle něhož město přijde o dost peněz, které budou chybět hlavně ve sportu, avšak nelegální herny a kvízomaty v ulicích zůstanou dál, protože celní správa jejich kontrolu neprovádí důsledně. To by se ale nyní podle Martina Štěpánka mělo výrazně změnit.

Dosavadní problémy potvrdil i primátor Tomáš Macura (ANO). „Jelikož nefunguje centrální registr hráčů, je to to nejlepší, co jsme v dané chvíli mohli vymyslet. Netvrdím, že vyhláška je ideální, ale po dlouhé době jsme se dohodli alespoň na tom, že nebude diskriminační a zároveň hazard skutečně výrazně omezí,“ vysvětluje primátor.