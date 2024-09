Zdeněk Janiurek dnes 11:36

Tragický dopad mohly mít povodně na stádo ovcí ve Vřesině u Ostravy. Třicet zvířat zůstalo svému osudu napospas poté, co je majitel nedokázal včas dostat do bezpečí. Naštěstí lidé z obce se dokázali postarat a ovce se dostaly do bezpečí.