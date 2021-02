"Je tu krásně, byli jsme na běžkách na horách. Je nám líto, že je všechno zavřené. Sám podnikám, vím, že pro živnostníky je to kruté. Místním vůbec nezávidím," rozpovídal se o aktuální situaci pan Mirek z Ostravy, který strávil v Krkonoších týden.

O víkendu patřil mezi několik málo lidí, kteří se v horském středisku pohybovali. V Peci uvízl zrovna v době, kdy se uzavřel okres Trutnov. "Bydleli jsme v soukromém bytě. Rozumně jsme zvážili, že si pobyt zkrátíme a vrátíme se o den dřív. Doufám, že nás pustí ven z okresu," plánoval dřívější návrat do Ostravy.

Těžce snáší situaci také místní obyvatelé. "Pro lidi to není dobře, pro byznys to není dobře," poznamenala během sobotní procházky paní Zuzana, která žije přímo v Peci pod Sněžkou. "Je to obrovský rozdíl, když sem lidé ještě mohli jezdit, oproti tomu, jak to vypadá dnes, kdy tady nikdo není. Přitom jsou takové pěkné sněhové podmínky," porovnávala současnou situaci s předchozím obdobím, kdy se i navzdory zavřeným sjezdovkám vydávalo do hor množství lidí.

Situaci výstižně charakterizoval Petr z Trutnova, který vyrazil na skialpinistickou túru na Liščí horu. "Lidí je v Peci naprosté minimum. Vypadá to, že tady nikdo není. To je fajn, ale z druhé strany to znamená velice složitou situaci pro místní provozovatele ubytování a stravování. Pro ně to musí být obrovsky těžká situace," řekl.

Petr se vydává na skialpinistické túry pravidelně, z různých míst východních Krkonoš. V oblibě má Pec pod Sněžkou, Malou Úpu, Černou horu. "Záleží na počasí, větru a situaci. Na cestách jsem potkával hodně lidí. Je vidět, že spousta z nich se věnuje skialpinismu," dodal.