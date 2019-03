Žena chtěla přijet na konkurz do druhé řady seriálu Most! Stala se obětí fámy

Do redakce mosteckého Deníku dorazil tento email: „Dobrý den, měla bych zájem si zahrát v seriálu Most!, budu moc ráda za zpětnou vazbu, děkuji.“ Autorem byla 30letá Helena z Ostravy. Do telefonu sdělila, že po odvysílání posledního dílu viděla na internetu informaci o konkurzu. Podle ní se mělo jednat o nábor herců pro další epizody.

„Chtěla bych si to vyzkoušet, protože seriál se mi líbil. Blížilo se to realitě,“ dodala. Deník podle svých slov oslovila proto, že o seriálu psal a mohl by jí poradit. Helena má ale smůlu, žádný konkurz se nekoná. Tvůrci úspěšné komediální série několikrát prohlásili, že další díly nechystají. „Pokračování seriálu Most! se nyní rozhodně nepřipravuje,“ potvrdila Deníku mluvčí České televize Karolína Blinková. Zklamání z konce a potlesk. Dycky Most! nebo po něm neštěkne ani pes? Přečíst článek › Ostravanka zřejmě uvěřila jedné z mnoha fám, které se na internetu šíří a říká se jim fake news či hoax. Zprávu o konkurzu, která mohla být pouhou recesí, se jí dodatečně nepodařilo vypátrat. „Snažila jsem se tu stránku najít, ale marně,“ uvedla Helena. „Odhalit na internetu dezinformace není vždy jednoduché,“ sdělil Jakub Fišer z projektu Zvol si info, za kterým stojí studenti Masarykovy univerzity v Brně šířící osvětu namířenou proti mediálním nesmyslům. Fišer o tom v úterý 5. března přednášel v Mostě na radnici desítkám posluchačů. Cílem projektu je, aby lidé dokázali sami vyhodnotit, které články stojí za přečtení a dá se jim věřit. Orientaci může usnadnit příručka Surfařův průvodce po internetu, kterou studenti nabízejí zdarma ke stažení na webu zvolsi.info. Falešná videa Podle Fišera bude pokusů o manipulaci s veřejností přibývat a s využitím umělé inteligence budou stále dokonalejší a závažnější. Novým trendem, který lze zneužít i v informační válce, jsou upravovaná, ale velmi realisticky vypadající falešná videa, takzvaná deep fakes, ve kterých vlivní lidé říkají věci, které nikdy nepronesli. „S tím se budeme na internetu dost potýkat,“ řekl Fišer. Na Mostecku se dosud šířily hlavně po sociálních sítích smyšlené zprávy o tom, že Romové mají zdarma MHD, vstup na aquadrom, že jim radnice kupuje lednice a platí taxíky. Město je opakovaně vyvracelo, ale přesto se v roce 2017 objevil další hoax - příběh návštěvnice Mostu, která všechno údajně viděla. „Romové žádné výhody uvedené v hoaxu ve skutečnosti v Mostě nemají!“ reagovalo tehdy město. Fanoušci vzali hrdiny seriálu Most! útokem. Na autogramiádu přišly stovky lidí Přečíst článek › Kritické myšlení a znalost fungování médií se snaží rozvíjet některé školy, zejména gymnázia v Mostě a Litvínově, která nabízejí volitelný předmět Mediální výchova. Studentka Kristýna Komůrková z litvínovského gymnázia byla v lednu dokonce v České televizi v Otázkách Václava Moravce, kde diskutovali s ministrem Robertem Plagou o školství a zatraktivnění výuky. Litvínovský pedagog a zastupitel Daniel Urik minulý týden městu doporučil, aby se zajímalo o vzdělávací projekt Jeden svět na školách, ve kterém organizace Člověk v tísni prostřednictvím filmů, přednášek a výukových materiálů podporuje u mládeže i kritický přístup k informacím a budí zájem o dění kolem nich. „Dnes existují programy i pro děti předškolního věku,“ uvedl Urik. Téma Mediální gramotnost se bude řešit 15. dubna na mostecké obchodní akademii a střední pedagogické škole, kam přijede lektor z projektu Zvol si info. Točit Most! mě bavilo. Viděla jsem v tom smysl, říká herečka Erika Stárková Přečíst článek ›

Autor: Martin Vokurka