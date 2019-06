Poslední týdny je stavební činnost vycházející zevnitř někdejšího módního domu Ostravice-Textilie ještě intenzivnější. Před objektem se střídají velkokapacitní kontejnery. Intenzivní práce na zabezpečení objektu ale podle Daniela Zemana, nyní už stoprocentního vlastníka objektu, probíhají už déle než rok.

„Pracujeme intenzivně na tom, co se uvnitř dá dělat bez kooperace se stavebním úřadem. Ten mi totiž neustále hází klacky pod nohy,“ stěžuje si Zeman. „V podstatě chce, aby se části budovy, které jsou zkolaudované, kolaudovaly znovu,“ popisuje majitel.

Práce uvnitř budovy jsou v pokročilé fázi, nyní se pozornost majitele zaměřila na statiku a opravu střechy. Zda dodrží svůj plán, tedy znovuotevřít zachovalejší objekty A a B (blíže k Nádražní ulici a ulici 28. října), si ale netroufá odhadovat. „Nedávno jsem četl, že je Česká republika na 159. místě na světě ve složitosti a délce stavebního řízení, takže asi tak,“ reaguje Zeman.

DVA ZÁJEMCI

„Pravidelně se spolu s majitelem setkáváme a informujeme se o postupu. Pan Zeman do údržby objektu investoval už několik vyšších jednotek milionů korun,“ všímá si primátor Ostravy Tomáš Macura. Více ohledně zpřístupnění a nové podobě budov bude známo v létě, kdy chce majitel Ostravice-Textilie uspořádat diskuzi o architektonickém návrhu, do níž zapojí i univerzity z Ostravy a Liberce.

Zeman v současnosti vlastní všechny čtyři budovy, o dvě z nich (budovy C a D, stojící blíže k Hotelu Imperial) však u Daniela Zemana projevil zájem nový investor. „S věcí prozatím nechce být spojován, nejdříve má v plánu představit se politické garnituře města, aby věděli, kdo je a jaké má s části Ostravice plány,“ vysvětluje vlastník, jenž by měl rád o možnosti prodeje jasno do konce července.

Zájem o Ostravici přednesl ostravskému primátorovi na investičním veletrhu v Cannes také zahraniční investor, který má však zájem o celý objekt. Tato možnost ale podle Zemana není úplně reálná, a tak v budově A počítá s komerčním využitím (restaurace, tržnice apod.), objekt B chce naplnit kulturním programem. Nový zájemce o zchátralejší objekty C a D má podle informací Deníku v plánu vybudovat v nich hotel. Zpřístupnění této části objektu je ale podle vícero zdrojů reálné až mezi lety 2022 a 2024. „O detailech případné koupě ani v jednom případě zatím nemohu hovořit,“ říká Macura.

Úpadek módního domu Ostravica-Textilia aneb Jak šel čas:

2000 – Majitel Kamil Kolek provádí nepovolenou rekonstrukci, po které se v obchodě plném lidí zřítily tři stropy

2003 – Prodej v Ostravici definitivně končí

2008 – Okolní pozemky na nám. E. Beneše kupuje Amádeus Real

2010 – Amádeus Real kupuje i budovu Ostravice-Textilie

2012 – Centrální obvod neuděluje souhlas se stavbou, Amádeus Real odstupuje od smlouvy, následují soudní tahanice o 1,6 miliardy korun

2014 – Komplex budov kupuje společnost RME Czech

2014 – Lidé po více než deseti letech mohou nahlédnout do útrob

2015 a 2016 – Sanace a zabezpečovací práce na střeše a v budově B

2016 – Fasádu budovy zdobí malba Madony Ostravice

2018 – Začínají další záchranné práce před znovuotevřením v budovách A a B

2019 – Definitivní konec soudního sporu se společností Amádeus Real

2020 – Znovuotevření části komplexu (budov A a B)?